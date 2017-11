Lange Nacht der Literatur : Literarische Genüsse in der Stadt

vergrößern 1 von 5 1 von 5







November-grau und Regen satt – wen treibt es da abends nach draußen und zu 15 literarischen Anlauflaufstellen? Die Eckernförder und manche Gäste von außerhalb wussten auch an diesem Sonnabend sehr wohl: Sie verpassen etwas, wenn sie der Einladung der Stadt, der Kulturbeauftragten Andrea Stephan, nicht nachkommen. Nach vier erfolgreichen Jahren mit „Langen Nächten“ im November hat es sich herum gesprochen, dass diese Kulturangebote ihresgleichen suchen, dass bei Musik, Tanz, Kunst, Schauspiel freudige Begegnung und Bereicherung warten.

An diesem Sonnabend war das Literatur-Programm an der Reihe. Noch bei Tageslicht eröffnet mit einer literarisch begleiteten Bustour der Linie 3, hatten alle Mitfahrenden die Gelegenheit, eine Stunde lang Gedichten und Prosa zu lauschen. Martin Klimach-Dreger las eigene feinsinnige Beobachtungen in einem alten Haus oder in Irlands sanfter wie wilder und märchenhafter Landschaft vor, während Dirk Homrighausen in bekannt humoriger Art kurze Lieblingsgeschichtchen aus Lieblingsbüchern zum Besten gab. Dabei besah er die Welt mit wissenden Kinderaugen, zitierte einen Gernhard augenzwinkernd, gab – selber hoch amüsiert – Abstruses und Absonderliches zum Vergnügen aller frei. Wenn er dabei die gesamte Reise eine Litera-Tour nannte, so konnte diese Er-Fahrung nur gelingen mit der technischen Hilfe von RüdigerArp. Er sorgte für Micro und Leselicht.

Für fesselndes Hörvergnügen, ja geradezu einen Leserausch sorgten auch die Literatten bei „Römer & Wein“. Unter dem Titel„Nachtblau“ lasen die Autorinnen Gitta Soller, Brigitte Gottuk, Corinna Schell, Katrin Heise und Karin Jungclaus ganz unterschiedliche literarische „Verarbeitungen“, wenn es darum ging, eine Reihe von verbindlichen Begriffen im Text sinnig unterzubringen – Heiterkeit im voll besetzten, gemütlichen Gastraum. Mit Gedichten und weiterer Prosa folgten große und kleine Goldstücke aus der Schatztruhe ihrer überzeugenden Schreibkunst.

Zwei echte Goldstücke fand man mit Peter Reimers und Julia Weber auch in der Buchhandlung am Gänsemarkt. Falls Platzmangel ein Zeichen für flächendeckendes Interesse und für Vorschusslorbeeren ist, dann sollte sich Gastgeber Gerd Kieckbusch für die nächsten langen Literaturnächte eventuell stapelbare Reservehocker ausleihen. Bei Salzgebäck und bester Stimmung ging es um „Männer, Masten, Meere“, da schlugen die Wellen hoch und manche Herzen höher. Bekannt Handfestes von Ringelnatz, Tucholsky & Co, wirkungsverstärkend rezitiert von Reimers, machte ebenso fröhlich wie Gitarrenspiel und Stimme von Julia Weber. Ob Seemannslieder oder Altberliner Lokalcolorit, Sehnsucht, Freches, Norddeutsches, allzu Menschliches – diese Welle riss alle mit, und man sah ausschließlich fröhliche Gesichter. Sehr vergnügt ging es auch im „Domkrug“ zu. Nicht nur, dass Kohlroulade mit Speckstippe zu Beginn des Abends schon klar machten: Hier war man in Norddeutschland. Für einen besonders köstlichen Nachtisch sorgten im Anschluss Christel Fries, Gunda Gey und Klaus-Dieter Tüxen op Platt. Erst mol Tiet för Eten un Drinken un denn Döntsches vertellen. Dat war een groten Sposs!

Christel Fries hatte das mit Eckernför un de Fischeri, Gunda Gey wär Fachfru för de Probleme vun de Frunslüüd – Winterschlussverkauf, modische Farben, hohe Hacken … Wenn man dann noch weiter wollte oder musste, verpasste man Tüxen, wie schade. Aber das Nacht-Programm war so vielfältig und lockte mit so tollen Angeboten, dass man sich automatisch die Frage stellte: Wer schafft alles? Qual der Wahl? Oder doch eher Glück der Auswahl, wobei die große Besucherschar an jedem Ort bewies: Hier fand jeder seins, auch wenn der Mut zur Lücke eine echte Herausforderung war. Im Ostsee Info-Center las Andreas Heineke aus seinem Roman „Tod à la Provence“, einer Geschichte zwischen Lavendelfeldern und Mord. Eine eher leise Veranstaltung, während im „Spieker“ die Post abging. Die Bob Cats aus Hamburg jazzten, was das Zeug hielt. Pianist Klaus Berger las ergänzend Anekdoten aus seiner journalistischen Sammlung. In der Stadtbücherei dann ein weiteres Highlight: Beate Rysopp und Wolfgang Berger lasen aus „Wuthering Heights“ von Emily Bronte. Hier klopften Herzen - meisterhaft die Modulationsfähigkeit der beiden Stimmen. Eine kürzliche Auszeichnung fürs Erzähler-Duo gibt ihrer Faszination Recht. Wie man hört, waren auch die übrigen acht literarischen Angebote bestens frequentiert.