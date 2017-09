BuchEckern : Literarische Ernte

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Eckernförde | Von grün zu gelb, rot und irgendwann braun – draußen wird es gerade immer bunter. So langsam hält der Herbst Einzug, und neben dem bunt gefärbten Laub fallen auch allerlei reife Früchte zu Boden. Manchmal sogar literarische, wie jene der Autorengruppe „Die BuchEckern“. Reif fiel in diesem Jahr die Ernte der Autoren, Schriftsteller und Dichter aus, die sie jüngst in den Räumlichkeiten des Ostsee Info-Centers (OIC) unter einem gemeinsamen Nenner präsentierten: dem Meer. „Maritime Geschichten“ hieß also auch der Programmtitel des literarisch sehr bunt gefärbten Abends, der sich nicht auf ein Genre festlegen lassen wollte.

Neben kurzen Essays und nachdenklichen Zeitungsartikeln – einige der Autoren sind ebenfalls für die Inhalte der Seniorenseite der EZ verantwortlich – wurden Gedichte und Kurzgeschichten mit unverhoffter Pointe verlesen. Von den acht Autoren selbst natürlich. Mit ihrer eigenen Vortragsart verliehen sie ihren literarischen Früchten einen ganz besonderen Geschmack.

Heinrich Mehl zum Beispiel knüpfte mit einer Auswahl aus seiner „Kleinstadtlyrik“ an jenen wohlbekannten satirischen Ton eines Ringelnatz und seiner „Kuddel-Daddeldu-Texte an, wenn er vom „echten Fischersmann“ dichtet, der allen gängigen Klischees eines wettergegerbten Seemannes entspricht, bis er nach getaner Arbeit im „3er BMW“ zu Burger King braust, um dort „mit dem Handy-Dings (...) sechs chicken wings“ zu ordern und damit die ganze Fischerromantik mit einer Pointe zerstört.

Helga Brehr, ehemalige Bibliothekarin der Stadtbücherei, versetzte das Publikum mit ihren zwei Kurzgeschichten „Piräus“ und „Problemlösungen“ gekonnt in griechische bzw. süddänische Gefilde – und das sogar in Originalsprache. Beinah wie eine kleine Urlaubsreise an die Häfen von Piräus und Sönderborg.

Silvia Luise Wöhlk dagegen beschwor mit ihrer Prosa „Am Kieler Bootshafen“ und „Goldene Schuppen“ vergangene Zeiten als junge Mutter herauf, und Sylvia Meisner-Zimmermann ließ die Zuhörer mal am friesischen Nordseestrand dem bittersüßen Abschiedsschmerz eines jungen Seefahrerpaares nachspüren oder die alte Welt der Matrosen auferstehen.

Klaus Michelsen am Konzertakkordeon lieferte hierzu die passende Untermalung und rahmte den gesamten Abend mit seiner Interpretation alten seemännischen Liedguts ein. Kaum ein Bein, das nicht mitwippte, kaum ein Mund, der nicht leise mitsummte – ein ausgesprochen maritimes, literarisches Erntefest.





>Die Autorengruppe trifft sich alle zwei Wochen dienstagabends in der Siegfried-Werft, um gemeinsam an ihren aktuellen Stücken zu arbeiten. Gäste und neue Gruppenmitglieder sind willkommen.