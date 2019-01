Lions Club Eckernförde : Lions-Club-Kinomatinee für den guten Zweck

Der Lions Club Eckernförde hat am Sonntag seine traditionelle Kinomatinee im Carls veranstaltet. Die Einnahmen von rund 3000 Euro werden der Lebenshilfe gespendet.

von Petra Baruschke

13. Januar 2019, 16:07 Uhr

Der Lions Club Eckernförde setzte gestern Vormittag seine Tradition der alljährlichen Kinomatinee fort und lud Gäste und Mitglieder in Carls Showpalast zu einem Kinoerlebnis ein.

Fast 200 Besucher waren der Einladung zur Filmvorführung von „Ein Dorf sieht schwarz“ gefolgt. „Die Filme werden von uns sorgfältig nach den Kriterien Aussage und Tiefgang ausgewählt, doch auch Humor und Gefühl dürfen dabei sein“, erläuterte Gerfried Tebben, der in diesem Jahr dem Lions Club als Präsident vorsteht. Jedes Jahr wählen die 45 Mitglieder des Lions Clubs Eckernförde Vorstand und Präsidentschaft neu. „Diese Regelung schafft eine Grundlage für kontinuierlich neue Ideen“, so Tebben und betonte: „Der Lions Club Eckernförde leistet eine bedeutende Hilfe, wenn es um die finanzielle Unterstützung von Sportvereinen, von Projekten in der Kinder- und Jugendarbeit in der Region oder um Hilfe für die Eckernförder Tafel geht. “

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die gestrige Vorstellung in Höhe von etwa 3000 Euro kommen in diesem Jahr wieder dem Verein Lebenshilfe zugute, der sich als Gemeinschaft für Menschen mit Behinderung und deren Familien versteht. Dr. Volkmar Lufft vom Eckernförder Lions Club und Organisator der Kinomatinee erklärte: „Durch unsere vielfältigen Aktionen sind wir in der Lage, jedes Jahr ungefähr 30 000 Euro für wohltätige Zwecke zu spenden.“