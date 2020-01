Lions Club Eckernförde : Lions Club-Filmmatinee – Film schauen und Gutes tun

Zum 14. Mal fand am Sonntag die Filmmatinee statt. 220 Kinofreunde fanden den Weg ins Carls.

12. Januar 2020, 18:14 Uhr

Eckernförde | Gesellige Gespräche, ein Glas Sekt zum Empfang und Kinoatmosphäre – am Sonntag fand im Carls Showpalast zum 14. Mal die Filmmatinee des Lions Club Eckernförde mit 220 Gästen statt. Für Caroline Piscol ist die Filmmatinee mittlerweile zur Tradition geworden. Sie ist zum vierten Mal dabei und freut sich jedes Mal wieder auf die Veranstaltung: „Die Filmauswahl ist immer sehr gelungen und man kommt mit einem guten Gefühl wieder raus. Außerdem ist es mal wieder Kinoatmosphäre, die man in Eckernförde ja sonst nicht mehr bekommt.“ Aber auch Neulingen oder Zweitbesuchern bereitet die Veranstaltung viel Freude. „Ich freue mich auf den Film und finde es sehr lobenswert, dass die Eintrittsgelder gespendet werden“, sagt Cornelia Bußmeier. Tatsächlich gehen sämtliche Erlöse der Veranstaltung an die Lebenshilfe Eckernförde, die bereits oft vom Lions Club Eckernförde finanziell unterstützt wurde. Für Präsidentin Kerstin Bügler ist dies auch einer der Hauptgründe, warum die Matinee so beliebt ist. „Neben dem netten Zusammenkommen und den tollen Gesprächen wissen die Leute hier auch, dass sie damit etwas Gutes tun und andere Menschen unterstützen“, erklärt Kerstin Bügler. Um kurz nach 11 Uhr haben alle Gäste im Saal Platz gefunden und nach einer kurzen Begrüßung der Präsidentin startet der französischen Film „Le Prénom“ (Der Vorname) aus dem Jahr 2012. „Es ist ein Film, der den Frauen gefällt und wo die Männer mitkommen“, beschreibt Kerstin Bügler den Film mit einem Augenzwinkern und erntet dafür viele Lacher und viel Applaus. Die meisten Gäste kannten den Film nicht und waren daher sehr gespannt. Im französischen Spielfilm „Le Prénom“ geht es um ein Familiendinner, wo sich unvorhergesehene Spannungen ergeben. Das ungeborene Kind vom Protagonisten Vincent und seiner Frau Anna soll „Adolphe“ heißen. Dieser Vorname sorgt aufgrund seiner belasteten Vergangenheit und der Verbindung zu Adolf Hitler für hitzige Diskussionen während des zuvor so entspannten Abendessens. Das Comedydrama wechselt ständig zwischen bissigen Witzen und hart treffenden Wahrheiten und nimmt die Zuschauer mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Die Diskussion um einen Vornamen entwickelt sich zu einem skurrilen Psychospiel und es kommen dadurch noch so manch andere Geheimnisse der Figuren ans Tageslicht. 2018 erschien eine deutsche Adaption in den Kinos mit Schauspielern wie Christoph Maria Herbst, Caroline Peters oder Iris Berben.