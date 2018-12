Gegen den Tritt : Lieder gegen die Unmenschlichkeit

Rainer Beuthel und Franz-Reinold Organista prangern als Duo „Gegen den Tritt“ die Unterdrückung von immer mehr Menschen an.

16. Dezember 2018

Die „Schöne Bescherung, politische Lieder“ hatte am Freitagabend zwar nur ein kleines, dafür aber sachkundiges Publikum in die Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt „Haus“ gelockt. Das Duo „Gegen den Tritt“ mit Rainer Beuthel (Gitarren, Gesang, Mundharmonika) und Franz-Reinold Organista (Gesang, Cajon, Gitarre, Mundharmonika, Ukulele) setzte nachdrücklich mit Liedern und gegen den Tritt deutliche Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen, Minderheiten und Flüchtlingen. Angesichts des zunehmenden und weithin nicht widersprochenen Rechtsrucks der Welt-Gesellschaft und zunehmender Entsolidarisierung setzt sich das Duo aus zwei erfahrenen Folk-Musikern mit Liedern und Texten für Frieden und Freiheit ein.

Erst im März dieses Jahres gebildet und sich gegenseitig so ergänzend, als hätten sie das schon ein ganzes Leben lang getan, erinnerten beide daran, wie wichtig es sei, sich für Demokratie und gegen Unterdrückung einzusetzen. Beuthel und Organista forderten dazu auf, sich für die friedliche Koexistenz von Völkern und Kulturen einzusetzen und entgegen dem Alltagstrott wieder mehr politisches Interesse zu zeigen – alles mit Liedern und Geschichten von der Straße. Eine „schöne Bescherung“ für diejenigen, unter deren Macht und Einfluss Menschen leiden.

Beide Musiker moderierten selbst, ordneten ihre Lieder in ihre Entstehungszeit und geschichtlichen Abläufe ein. Alles aus der Sicht von Betroffenen, die deutlich daran erinnert wurden, wie sehr die Gesellschaft aus eigentlich längst überwunden gedachten Zeiten und mit bedrohlichem Tempo zurück zur Unmenschlichkeit mit eingeschränkten Freiheitsrechten entwickelt wird. „Man kann nichts ändern, sollte es aber mindestens versuchen“, war Franz-Reinold Organistas Erkenntnis.

„Wo soll ich mich hinwenden in dieser schlechten Zeit, an allen Orten nichts als Tod und Streit“, hieß es in einem ihrer Lieder aus der Zeit um 1830 bis 1848. Heute ist das gefühlt wieder aktuell wie damals. Lieder, die in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter anderem von der Gruppe „Zupfgeigenhansel“ wieder populär gemacht wurden, erinnerten an die Würde, besonders von Arbeitern: „…kann unter sich keinen Sklaven seh’n und über sich keinen Herrn“, heißt es zum Beispiel im „Einheitsfrontlied“ , das Bertolt Brecht (Text) und Hanns Eisler (Musik) im Jahr 1934 geschrieben haben. Für das Lied von den Moorsoldaten, 1933 von Häftlingen des KZ Börgermoor im Emsland geschrieben, hatte Franz Organista sogar einen passenden Spaten mitgebracht: Handfeste Erinnerung an harte Zeiten, die sich auch wegen des Refrains (kräftig von den Besuchern mitgesungen) unvergesslich tief ins Gedächtnis eingegraben hatte. Auch weil Rainer Beuthel zuvor an den Gemeindevertreter Otto Flegel aus Borby erinnert hatte. Er war einer der Moorsoldaten, die nach ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten von Stalins Soldaten getötet wurden.

Songs wie „Bella ciao“, der „Weltuntergangsblues“ und „Universal soldier“ zeichneten ein düsteres Bild der Welt und von nach wie vor bedrohlichen Entwicklungen: „Gegen die (Atom-) Bombe muss ein jeder tun, was er kann!“

Lieder von Erich Mühsam, Hannes Wader, Wolf Biermanns „Soldat, Soldat“ fehlten ebenso wenig wie „Sind so kleine Hände“ von Bettina Wegner. Ein Song, der nachdrücklich auf den Wert jedes Lebens hinwies und dessen letzte Zeile mit „Grade, klare Menschen wär’n ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat hab’n wir schon zuviel“ als nachdrückliche Mahnung und Wunsch für mehr Menschenliebe, Mitgefühl und Verständnis das Programm dieses Abends abschloss.