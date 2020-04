Letztes „Bliev Tohuus“-Konzert

von Arne Peters

29. April 2020, 17:50 Uhr

Eckernförde | Der Facebook-Livestream „Bliev Tohuus“ auf dem Account „Wolf Ram“ von Wolfram Müller geht am Sonntag, 3. Mai, um 18 Uhr in die letzte Runde. „Der Zuspruch war doch überraschend“, gesteht Müller. „Das alles erhebt aber keinen Anspruch auf Ewigkeit.“ Zum letzten Mal werden die „Bliev Tohuus – Sonntags-Songs“ mit einer Art „Best of“ stattfinden. In der Reihenfolge Wolfram Müller, Kay Kankowski, Sven Zimmermann und Nina Berger werden sie die jeweils meisten Publikumswünsche ihrer „Bliev-Tohuus-Songs“ gegebenenfalls noch einmal spielen.