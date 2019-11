Eckernförde : Lettische Kunst von Amanda Ziemele in der Galerie Nemo

Am Sonnabend eröffnet Galerist Norbert Weber die letzte Ausstellung der Lettland-Reihe.

29. November 2019, 17:48 Uhr

Eckernförde | „Frei schwingend im Raum – eine Installation von Schaukel und 12 Monotypien (plus einer)“ – diese Ausstellung wird am Sonnabend, 30. November, um 17 Uhr in der Galerie Nemo eröffnet. Das Grußwort spricht Kaspars Adijans von der Botschaft Lettlands in Berlin. Die Einführung in die Ausstellung gestaltet sich als Gespräch zwischen der lettischen Künstlerin Amanda Ziemele und dem Galeristen Norbert Weber. Wie er sagt, wird dies die letzte Ausstellung in der aktuellen Lettland-Reihe seiner Galerie sein.

Für diese Ausstellung hat Norbert Weber die Künstlerin Amanda Ziemele (29) aus Riga nach Eckernförde gebeten. Sie spricht fließend Deutsch. Ein Stipendium brachte sie 2016 nach Dresden, wo sie ihr Studium an der Hochschule für Bildende Künste in der Klasse „Interdisziplinäre und experimentelle Malerei“ bei Prof. Sery 2018 mit dem Diplom abschloss. Zahlreiche nationale und internationale Nominierungen sowie Preise folgten.

Nach Eckernförde kam Amanda Ziemele bereits im Mai dieses Jahres. Ein Werkprojekt mit Monotypien zeichnete sich ab, erste Arbeitsergebnisse entstanden in der Nemo-Druckerei. Eine Pause bis in den Herbst folgte. Die neuen Monotypie- Erfahrungen setzten sich inzwischen, denn diese Technik war nach eigener Auskunft Neuland für die junge Künstlerin. Mit acht Tonnen Druck wird die Ölfarbe von der gestalteten Fläche abgezogen, von feuchtem Büttenpapier aufgenommen. Zuvor hatte Amanda Ziemele die Farben mit Pinsel und Schwamm aufgebracht. So wird jedes Blatt zum Unikat.

Die Nähe zum Meer beeinflusste Gedanken und Wahrnehmung. Inzwischen entstanden Beiträge zur neuen Ausstellung, einer rätselhaften Ausstellung, die zum Fühlen, Wundern und Denken anregt.

Die Werkschau findet im Ausstellungsraum statt. Dieser Raum mit seinen Fenstern, Balken, Wänden, dem Licht und dem Ausblick gehört allerdings zur Gesamtinstallation. Hinzu kommen zwölf Monotypien. Sie sind an der Stirnseite zusammen gehängt, eine weitere einzelne sieht man solo. Am Längsbalken ist eine Schaukel befestigt. Man darf sie benutzen und sich schwingend darüber Gedanken machen, worüber die Künstlerin nachdenkt.

Sie nennt ihre Ausstellung „Neunauge“, hat eines dieser sonderbaren Tiere in der Monotypie-Reihe nachempfunden und zu anderen möglichen Wasserwesen gefügt. Es gibt Kommen, Gehen, Wellenbewegung in Meeresnähe mit Schaukelangebot: eine bewegliche Sichtweise, freie Wahrnehmungsprozesse im Anblick vieldeutiger Arbeitsergebnisse.

>Geöffnet: 4.12.19 bis 31.1.2020, Mo. bis Fr. 15-18 Uhr