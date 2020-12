Eckernförde : Leserbriefe zur Haushaltskonsolidierung und Fischern als Lebensrettern

Anmerkungen von Dr. Reinhard Jentzsch und Peter Karstens.

Avatar_shz von Redaktion Eckernförde

29. Dezember 2020, 17:27 Uhr

Konsolidierung auf Rücken der Bürger





Zu: „Kaum Schulden – Haushalt ist stabil“ und „Die Parkgebühren steigen“ (Ausgaben vom 14. und 19. Dezember)

Kaum Schulden – Haushalt ist stabil, aber die Parkgebühren steigen 2021 um teilweise satte 50 Prozent! Wie passt das zusammen? Richtig! Gar nicht! Das selbstgefällige „Sich-auf-die-Schulter-klopfen“, wie prima man gewirtschaftet und einen knappen Jahresüberschuss von 350.000 Euro erzielt habe, ist bei genauerer Betrachtung Selbstbetrug. Hätte der Kreis die Kreisumlage nicht um zwei Prozentpunkte rückwirkend zum 1.1.2020 gesenkt, stünde jetzt ein Minus von ca. 650.000 Euro in den Büchern. Wer sich das wohl (pro Quadratmeter) teuerste und zugleich hässlichste Toilettenhäuschen Deutschlands mit 182.000 Euro leistet, kann doch wohl nicht ernsthaft annehmen, dass der Bürger Beifall spendet. Und dann noch dies: Da wird an einen alten und hässlichen Knopf, die Stadthalle, ein neuer Mantel genäht, ein Euro-Grab von geschätzt 7 Millionen Euro! Applaus, Applaus!

Die Haushaltskonsolidierung soll jetzt wieder einmal der Bürger wuppen, indem über die neuen Parkgebühren geschätzte Mehreinnahmen von einer halben Million Euro in die städtische Kasse tropfen sollen, die aber zum Teil gleich wieder verdunsten, weil ja nun auch noch zwei weitere Ordnungshüter eingestellt werden. Abgesehen davon, dass jede Parkgebührenerhöhung Gift für die Belebung der Innenstadt ist, ist diese Form der Haushaltskonsolidierung doch, gelinde ausgedrückt, pillepalle und eben auf dem Rücken der Bürger! Wetten, dass früher oder später wieder das Verscherbeln des Exers auf der Agenda stehen wird?

Gab es denn andernorts Einsparpotenzial? Oh ja! Schon Anfang 2017 stand ein Architekt mit Investor auf der Matte, der die olle Stadthalle weggeschoben hätte und an diesen Ort ein attraktives Hotel mit Apartmentwohnungen schaffen wollte. Im Erdgeschoss mit Lobby sollten stadthallenähnliche Räumlichkeiten entstehen, die Eckernförde auf Dauer kostenfrei hätte nutzen können. Ersparnis für die Stadt: 7 Millionen Euro, da keine Sanierungskosten und zusätzlich keine jährlichen Unterhaltsaufwendungen mehr von einer halben Million Euro, dafür aber Einnahmen durch Grundsteuer und den Verkauf der Energie über die Stadtwerke Eckernförde. Ein Einsparpotenzial von 10 Millionen Euro binnen der ersten fünf Jahre, Tendenz steigend!

Doch über dieses Stöckchen wollten die Ratsleute 2017 nicht springen, denn dieser Vorschlag kam von außen und wurde abschätzig kommentiert! Bei allem Respekt, was teilweise in der Ratsversammlung geleistet wird: Aber in Sachen Finanzen vergebe ich eine glatte 5! Setzen!

Tolle Leistung der Fischer





Zu : Fischer retten Mann aus Hafenbecken (Ausgabe v. 21. Dezember)

Auf der anderen Seite an der Promenade hätte es nicht bei Hochwasser passieren dürfen. Keine Fischerbote und vor allem nicht eine einzige Notleiter, an der man hochkommen könnte.Aus gegebenem Anlass habe ich schon vor Jahren die Stadtverwaltung darauf hingewiesen. Es ist nichts passiert. Vielleicht stimmt diese tolle Leistung ja nachdenklich.