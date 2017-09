Gübyer mit neuem Kinderbuch : Leser finanzieren Kinderbuch

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Achim Messerschmidt

erstellt am 21.Sep.2017 | 05:58 Uhr

Güby | Zahlreiche Kinderherzen konnte Philipp Zülsdorff schon mit seinem ersten Kinderbuch „Rudi ist müde“ erfreuen. Vier Jahre später hat der 31 Jahre alte Gübyer sein zweites Buch geschrieben und will dieses wieder im Eigenverlag herausgegeben. „Das Mondlied“ lautet der Titel des neues Buches, das im Gegensatz zu Zülsdorffs Erstlingswerk deutlich kürzer ausfällt, aber ein paar mehr Illustrationen erhält. Diese stammen wieder von seiner Schwester, Luise Backsen (21), die schon bei „Rudi ist müde“ die farbenfrohen Bilder zeichnete.

Im „Mondlied“ geht es um einen kleinen Vogel, dessen herrlicher Gesang zwar viele verzückt, dem aber ein richtiger Freund fehlt. Es ist schließlich der Mond, der dem Vogel bei der Suche hilft und tatsächlich fündig wird. Philipp Zülsdorff spricht selbst von einer Fabel, einem Märchen, das Erwachsene und Kinder zugleich zum Träumen und Nachdenken anregen soll. Philipp Zülsdorff hat noch viele Ideen für weitere Bücher. „Das Mondlied“ hatte er eigentlich noch gar nicht jetzt geplant. „Ich wollte mit ’Anja, die Elchkuh’ für Esel Rudi eine Freundin schaffen“, erzählt er. Doch dann hätte ihn die Idee mit dem „Mondlied“ nicht mehr in Ruhe gelassen.

Rund 1000 Stück hat Philipp Zülsdorff von seinem „Rudi“-Buch verkauft, von dem Mondlied erhofft sich der Wasserbauingenieur einen ähnlichen Erfolg. Doch er wird dabei nicht auf den herkömmlichen Vertrieb setzen, sondern das Kinderbuch als so genanntes Crowdfunding-Projekt realisieren (www.startnext.com/dasmondlied). Bei diesem „digitalen Klingelbeutel“ bittet der Autor um Unterstützung und will „Kleinanleger“ für sein Projekt begeistern.

Damit das Buch überhaupt gedruckt wird, benötigt der Gübyer nach eigener Kalkulation 3500 Euro. Unterstützer können auf der Internetseite ihren Wunschbeitrag hinterlegen. Erst, wenn der gesamte Crowdfunding-Zielbetrag zusammengekommen ist, kann Philipp Zülsdorff über das Geld verfügen. Die 3500 Euro muss er bis zum 15. Oktober erzielt haben. Schafft er es nicht, bekommen alle Unterstützer ihre Investition zurück.

Wer 12 bis 15 Euro überweist, erhält nach einem erfolgreichen Crowdfunding das neue Buch, für 17,50 Euro auch mit persönlicher Widmung. Wem das Projekt sogar 250 Euro Wert ist, den lädt der dreifache Familienvater zum Segeln auf der Schlei ein, für 1500 Euro gibt es gleich ein ganzes Segelwochenende. Sollte das Buch herauskommen, werde es sicherlich auch ein paar Exemplare im Handel geben. Vermutlich werde es diese auf dem Obsthof Stubbe und bei „Bi de Kark“ in Arnis geben. Sein Kinderbuch „Rudi ist müde“ ist derzeit noch in der Buchhandlung am Gänsemarkt oder auch bei Edeka Paasch erhältlich.

