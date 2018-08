Lesungen in Eckernförde : LesArt mit spannender und gefühlvoller Besetzung

Kirstin Warschau und Nina George lesen aus ihren Werken. Annemarie Stoltenberg stellt in der Stadthalle 20 Neuerscheinungen vor.

von Gernot Kühl

23. August 2018, 15:08 Uhr

Die Kieler Krimi-Autorin Kirstin Warschau macht die Eckernförder LesArt-Reihe zur Premierenlesung ihres neuen Krimis „Nebelgrab“. Sie wird aus dem erst Anfang September erscheinenden Buch am Donnerstag, 20. September, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung am Gänsemarkt vorlesen- der Eintritt kostet 7 Euro. Bekannt wurde die Autorin durch ihre erfolgreichen Krimis um ihre Kommissarin Olga Island wie „Was im Moor geschah“, „Fördewasser“ und „Ostseewut“. Nun wird Olga Island in den Hüttener Bergen ermitteln.

Fester Bestandteil der LesArt-Reihe sind die kultverdächtigen Buchvorstellungen von Annemarie Stoltenberg. Die Literaturliebhaberin und -expertin und Journalistin hat für ihren Auftritt am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle rund 20 Bücher eingepackt und wird diese ihren Zuhörern in der vermutlich wieder ausverkauften Stadthalle mit viel Know-how, Humor und Verve ans Herz legen – oder auch nicht, mal abwarten. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Zum zweiten Mal ist Nina George dabei. Die feinfühlige Schriftstellerin wird ihren neuen Roman „Die Schönheit der Nacht“ am Dienstag, 27. November, um 19.30 Uhr im Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus, Ottestraße 1, vorstellen. Die Fachwelt ist sehr angetan von diesem „sinnlich, sommerlich, flirrend schönen Roman“. Die Eckernförder Akkordeonspielerin Meike Salzmann begleitet die Schriftstellerin musikalisch und wird das Publikum in die richtige französische Stimmung versetzen – Eintritt 12 Euro.

>Karten für alle 3 Veranstaltungen gibt es ab sofort in der Buchhandlung am Gänsemarkt unter Telefon 04351/3607 oder info@buchgaensemarkt.com