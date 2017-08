Ferienaktion : Lernen auf dem Bauernhof

vergrößern 1 von 3 Foto: kierstein (3) 1 von 3





Jeden Freitag in den Ferien öffnet der Lindhof um 14.30 Uhr seine Tore, dann können alle Interessierten an öffentlichen Führungen teilnehmen. Geleitet werden diese von Mirja Kämper und Michaela Clausen. Vor allem für Kinder bieten die Touren über den Hof spannende Einblicke in das Leben der Tiere auf einem Biohof. Auch die Eckernförder Zeitung wollte sich das mal genauer ansehen und war gemeinsam mit etwa 30 Gästen, darunter zwölf Kinder, bei einer Führung dabei.

Zwei der Teilnehmer waren Mario Faix und sein Sohn Anton (6). „Wir versuchen, dem Kleinen umweltbewusstes Leben zu erklären. Dafür sind solche Führungen super“, meinte Vater Mario. Anton hatte während der Tour großen Spaß. „Ich war schon auf mehreren Höfen, aber noch nie hier“, sagte der Sechsjährige.Michaela Clausen, die die Führung leitete, hatte ein spannendes Programm ausgearbeitet. Doch bevor die echten Tiere begutachtet wurden, konnten sich die Kinder ein Kuscheltier als Begleiter aussuchen.

Dann ging es los: Zuerst wurden die Hühner besucht. Die Kinder durften sogar auf die Weide und sich die Tiere ganz genau anschauen. Anschließend wurden die schon gelegten Eier eingesammelt, wo besonders die Kinder mit Eifer dabei waren. Währenddessen erklärte Michaela Clausen den Eltern die Spezifika der Hühnerrasse und das Konzept der artgerechten Haltung, das auf dem Lindhof konsequent verfolgt wird. Damit die Kinder nicht vergessen, was man von den Tieren hat, hatte Clausen einen Einkaufskorb dabei. Die Kinder mussten herausfinden, welchen Nutzen die Tiere für den Menschen haben. Am Hühnerstall wanderten eine Eierschale und ein Gummihuhn für das Fleisch in den Korb. Aufgeregt rannten die Kinder anschließend wieder Richtung Hof.

Die nächste Station waren die Angler Sattelschweine. Diese durften die Kinder mit Klee füttern. Außerdem bestaunten sie die Fellfärbung, eine Sau ließ sich sogar streicheln. „Das ist komisch. Die Haut und die Borsten sind total kratzig“, fand Greta (10). Clausen fragte die Kinder, warum sich Schweine eigentlich so gerne suhlen. „Das ist gegen Parasiten“, wusste Anton (6). Doch nicht nur deshalb: Auch gegen Sonnenbrand schützen sich die Schweine durch die „Schlammverpackung“.

Anschließend besuchten die Teilnehmer der Führung noch die Rinder.

Der Höhepunkt wartete am Ende auf die Besucher. Sie durften beim Melken der Kühe helfen. Nach zwei Stunden war die Führung beendet – mit einem spannenden und unverfälschten Blick hinter die Kulissen des Biohofes im Gepäck verließen die Besucher sehr zufrieden den Lindhof.

Zwei Führungen finden in den Ferien noch statt. Die Termine sind jeweils Freitag, 26. August und 1. September. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder zwischen vier und 14 Jahren 2,50 Euro, Kinder unter vier Jahren nichts. Anmeldung per Mail: lernort.lindhof@email.uni-kiel.de oder Tel. 0172/36 77 412.



von mks

23.Aug.2017