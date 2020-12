Touristik Eckernförde : Lena Guschewski hat landesweit die beste Prüfung zur Veranstaltungskauffrau abgelegt

Die Mitarbeiterin der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) ist mit einer 2+ die beste von 30 Auszubildenden.

von Arne Peters

21. Dezember 2020, 11:57 Uhr

Eckernförde | Lena Guschewski von der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) ist die beste Veranstaltungskauffrau aus ihrem Jahrgang in ganz Schleswig-Holstein.

Bis zum Sommer hat sie ihre Ausbildung bei der ETMG absolviert, hat nicht nur Ereignisse wie das Piratenspektakel, das Kasperletheater oder Open-Air-Festivals mitorganisiert, sondern auch selbst Hand angelegt und zusätzlich die Berufsschule in Lübeck besucht.

Im Sommer legte sie die Prüfung ab und bekam mitgeteilt, dass sie bestanden hat, woraufhin die ETMG sie in ein festes Angestelltenverhältnis übernahm. Jetzt kamen die endgültigen Ergebnisse: Mit einer 2- in der mündlichen Prüfung und drei Einsen in den schriftlichen Prüfungen hat sie die beste Prüfung von allen 30 Auszubildenden in diesem Jahr abgelegt. Gesamtnote: 2+. Und das nach zwei statt drei Ausbildungsjahren. Lena Guschewski konnte nämlich verkürzen. „Weil sie so gut war“, sagt ihr Chef Stefan Borgmann.

Dabei sah es anfangs gar nicht so aus, dass sie in die Veranstaltungsbranche gehen würde. Ursprünglich studierte die 26-Jährige nämlich Schiffsmaschinenbau in Flensburg. „Nach vier Semestern habe ich aber abgebrochen, weil es nicht mein Ding war. Das fiel mir sehr schwer, weil ich normalerweise zu Ende bringe, was ich beginne.“ Ihre Mutter, die schon lange bei der ETMG arbeitete, gab ihr den Tipp, dort ein Praktikum zu machen.

Das machte Lena Guschewski im Frühjahr 2018 und war so angetan, dass sie im Anschluss eine Ausbildung begann.

Schon in der Ausbildung übernahm sie viel Verantwortung, war an der Organisation und Durchführung aller Veranstaltungen beteiligt, musste mit Schaustellern, Musikbands, Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr zusammenarbeiten. „Das Schöne an diesem Beruf ist, dass man nicht nur am Schreibtisch sitzt, sondern auch vor Ort ist und sofort das Ergebnis seiner Arbeit sieht.“ Auch eine eigene Idee konnte sie umsetzen: den Lebkuchenwettbewerb zur Adventszeit in den Schaufenstern von Modehaus Mohr, der von Jahr zu Jahr mehr Teilnehmer verzeichnet.

Mit ihrer Stelle bei der ETMG ist Lena Guschewski sehr zufrieden: „Ich fühle mich hier sehr wohl und ernstgenommen.“ Mit ihrem Ausbildungsabschluss hat sie die Latte hochgelegt, denn noch ein Auszubildender beendet demnächst seine Lehre: Fabio Schumann macht zurzeit die Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation.

Lenas Auszubildendenstelle soll wieder neu besetzt werden.