Lektüre geht ab „wie Schmitz’ Katze“

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von bud

erstellt am 02.Nov.2017 | 13:14 Uhr

Die Schriftstellerin Kirsten Boie gehört bundesweit zu den erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren. Über hundert Werke sind schon von der gebürtigen Hamburgerin erschienen, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Jetzt kommt die 67-Jährige zu einer Lesung nach Gettorf.

„Das ist ein Knaller“, freut sich Leiterin Britta Günther nun, die den Besuch der Erfolgsautorin gemeinsam mit dem Gettorfer Buchhändler Norbert Iwersen auf den Weg gebracht hat. Denn immer wieder erkundigten sich Kinder und Erwachsene, ob eine Lesung von Kirsten Boie möglich wäre. „Die Lesung ist deshalb ein richtiges Highlight“, fiebert Iwersen, Inhaber der „Bücherstube“, dem Gastspiel der Schriftstellerin am Dienstag, 14. November, entgegen. Sie wird aus ihrem neuen Kinderbuch „Der Rinder-Dieb“ aus der Thabo-Reihe vorlesen.

Anlass für die Aktion ist das 35-jährige Bestehen der Bücherei in der Gettorfer Mühle „Rosa“ und die 30-Jahr-Feier der Buchhandlung an der Herrenstraße. Um fürs Lesen die Werbetrommel zu rühren, stellten Günther und Iwersen in diesem Jahr bereits zwei gemeinsame Veranstaltungen auf die Beine: Im März gab es eine Lesung mit Kinderbuchautorin Julia Boehme in der „Bücherstube“, im Juli folgte eine „E-Book-Nacht“ in der Bücherei. Dabei standen die Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte im Mittelpunkt sowie die Online-Buchausleihe.

Aber wie groß ist bei Kindern überhaupt noch das Interesse an Büchern – angesichts von Smartphone, Tablet-PC, Spielekonsole & Co.? „Man merkt, dass junge Familien nach Gettorf gezogen sind“, berichtet Britta Günther.

Besonders Eltern mit Lütten im Kindergarten-Alter holten sich einen Büchereiausweis. Das gedruckte Buch erfreue sich noch großer Beliebtheit. „Gerade Bilderbücher und erste Sachbücher werden gern ausgeliehen“, so die 46-Jährige. „Wenn die Kinder auf die weitergehende Schule wechseln, werden E-Books interessanter.“

Gedruckter Lesestoff ist bei Buchhändler Iwersen kein Staubfänger. Mit Blick auf den Geschmack junger Familien sagt er: „Kinderbücher gehen ab wie Schmitz’ Katze.“ Aber auch E-Books hätten ihren Reiz. „Die Leute nehmen sie gern mit, wenn sie in den Urlaub fahren“, hat Iwersen festgestellt. Immerhin trage ein Stapel dicker Schmöker zu einem schweren Reisegepäck bei.

Kirsten Boie nimmt die Besucher ihrer Lesung mit auf eine Reise nach Afrika, wo die Handlung der Reihe „Thabo – Detektiv & Gentleman“ angesiedelt ist. Darin geht es um einen Jungen, der knifflige Fälle löst.

Die Autorin wurde 2007 für ihr Gesamtwerk mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises ausgezeichnet. 2015 gründete Kirsten Boie die Möwenweg-Stiftung, um Kindern in Swasiland zu helfen.

>Die Lesung mit Kirsten Boie beginnt am Dienstag, 14. November, 16 Uhr, im Gemeindehaus am Pastorengang in Gettorf. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Bücherstube Iwersen, Herrenstraße 3, und in der Bücherei in der „Mühle“. Eintritt: fünf Euro.