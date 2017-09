Breitensportturnier auf Hof Kirchhorst : Leistungsgedanke steht hinten an

vergrößern 1 von 4 Foto: Vetter (3) 1 von 4





von Achim Messerschmidt

erstellt am 19.Sep.2017 | 05:55 Uhr

Beim 15. Kreisbreitensportturnier standen keine sportlichen Höchstleistungen auf S-Klassen-Niveau auf dem Programm, sondern das harmonische Miteinander von Mensch und Tier. Um Spaß und Freude geht es also bei diesem Turnier, weil sich Gleichgesinnte treffen und Gefallen am gemeinsamen Reiten haben, immer mit dem Anspruch auf gute Ausbildung von Reitern und Pferden. Für viele Reiter ist die Teilnahme am Breitensportturnier die Turnierpremiere und die Chance, die erste Schleife zu sammeln.

Rund 300 Starter traten auf Hof Kirchhorst an, wo erstmals das Turnier ausgerichtet wurde. Nach 25 Prüfungen im vergangenen Jahr auf Gut Friedensthal konnten nun 31 Prüfungen auf drei Plätzen und in der Halle stattfinden. Hier dominierten Fantasie, Farben und Vielfalt und die Freude am Reitsport. Die Wettbewerbe reichten von Caprilli-Tests, Kür, Schaubildern, Quadrillen, Pas-de-Deux, Voltigieren, Gelassenheitsprüfungen, Aktionsparcours, Führzügel-, Reiter- und Springreiterwettbewerben bis zu Wettbewerbe für Fahrer und Westernreiter.

Mit sorgenvoller Miene blickten die Reiter und Zuschauer immer wieder gen Himmel. Würden die Regenwolken weiterziehen und das Wetter halten? Auf ein ähnlich regenreiches Turnier wie 2016 wollte man gerne verzichten. Und man blieb verschont.

Etwas fürs Auge und Reitsportkenner zugleich war die Dressur. Die Hoisdorferin Denise Oberjat startete im Barock-Kostüm, mit ihrem blank geputzten und herausstaffierten Pferd, dem Friesen Cyrano de Luxe und präsentierte eine hervorragende Kür. Sie verband klassische Dressurausbildung mit künstlerischem Anspruch. Die 43-Jährige gewann schließlich den Wettbewerb und verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Premiere bei Ben Naeve auf Hof Kirchhorst“, bilanzierte Brigitta Deutschmann, Breitensportbeauftragte des Kreissportverbands, auf Nachfrage der Eckernförder Zeitung. Vor allem dankte die Ahlefeld-Bistenseerin den zahlreichen freiwilligen Helfern für den Aufbau der Parcours und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Im kommenden Jahr werde erneut auf Hof Kirchhorst geritten, kündigte sie an. Von einer „schönen, gelungenen Veranstaltung“, sprach auch Ben Naeve, der vor allem den Freizeitcharakter des Turniers hervorhob. „Ein Turnier für die ganze Familie“, betonte er gegenüber der EZ.