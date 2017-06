Leerer Koffer sorgt für Großeinsatz am Bahnhof

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

Ein herrenloser Koffer auf Bahnsteig 1 hat den öffentlichen Personennahverkehr gestern am frühen Nachmittag zum Erliegen gebracht. Der Bahnhof mitsamt Parkplatz und ZOB sowie ein Teilstück der Reeperbahn wurden zwischen 12.20 und 15 Uhr komplett gesperrt. Die Polizei konnte nicht ausschließen, dass sich in dem Koffer ein Bombe befand. Der Kampfmittelräumdienst rückte an und gab nach der Durchleuchtung schließlich Entwarnung: der Koffer war leer. Seite 7



von Gernot Kühl

erstellt am 13.Jun.2017 | 06:40 Uhr