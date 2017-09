Green Market in Eckernförde : Lecker, gesund und aus der Region

vergrößern 1 von 5 1 von 5







Eckernförde | Deftiger Auerochsen-Burger, süßer Flügelchen-Honig, Cabanossi vom Angler-Sattelschwein, Eis aus der Kropper Meierei Geestfrisch, Süßes von Philines Boulangerie Francaise aus Kiel, Quark oder Milch aus der Bioland-Bauernmeierei Hamfelder Hof aus Mühlenrade im Herzogtum Lauenburg oder doch lieber etwas Herzhaftes aus der Biofleischerei Hüttener Berge? Die Auswahl beim 2. Green Market war gestern enorm, für alle Geschmäcker war etwas dabei. 70 Aussteller hatten ihre Stände am Außenhafen aufgebaut, um den Kunden Schmackhaftes und Gesundes anzubieten. Vorbeigehen ging eigentlich gar nicht, das feinheimische Angebot der Regionalvermarkter erwies sich für fast alle Besucher als zu verlockend. Und gekocht wurde auch, zwischen 11 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde in der neuen Showküche des Landes im großen Zelt an der Hafenspitze. Ein großes und qualitativ hochwertiges Angebot, und die interessierte Kundschaft war groß, sehr groß. Erste grobe Schätzung des Geschäftsführers der Eckernförde Touristik und Marketing Gmbh (ETMG), Stefan Borgmann: 40 000 Besucher. Veranstalter Wilfried Wagner und seine Mitstreiter Nordbauern Schleswig-Holstein e.V., Landwirtschaftskammer, die „Feinheimischen“ Genussexperten, die ETMG, das Internationale Naturfilmfestival Green Screen sowie der Mohltied-Verlag von Ideengeber Eckhard Voß dürften mit dem Verlauf und der Resonanz des Green Market mehr als zufrieden sein.

Auch Finanzministerin Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) hatte sich in den Dienst der Regionalvermarktung gestellt und den „Markt der regionalen Genüsse“ um 10 Uhr eröffnet, um danach einen Marktrundgang zu unternehmen. Der gefiel ihr spürbar. Heinold traf durchweg auf engagierte Überzeugungstäter, die gesunde Kost produzieren und mit einem Minimum an Vertriebswegen regional vermarkten.

Beispiel Andrea Prahl mit ihren Angler Sattelschweinen: Eine robuste, alte Hausschweinrasse, die es kaum noch gibt und deren Fleisch durch den etwas höheren Fettanteil sehr schmackhaft ist. Ein Landwirt in Angeln hält die Tiere artgerecht nach ihren Vorgaben, der Weg zum Schlachter ist kurz und der Weg zum Fleisch führt über ihren Hausversand in Eckernförde. Zudem haben Markant und Edeka im Ostseebad ihre Wurstwaren im Angebot.

Beispiel Biofleischerei Hüttener Berge: Jakob Gosch hat mit anderen Landwirten aus der Region im Herbst 2012 die Landschlachterei von Dethard Staar in Ascheffel übernommen, sie durch umfangreiche Modernisierungsarbeiten zu einer Biofleischerei umgerüstet und verkauft dort seit Februar dieses Jahres Biofleisch, Räucherwaren und Wurst. Die Biofleischer achten auf kurze Transportwege von maximal 30 Minuten von den biozertifizierten, familiengeführten Betrieben in die Schlachterei und bemühen sich um eine Verwertung „von der Schnauze bis zum Schwanz“. Ein Konzept, das viel Arbeit erfordert, wie Gosch der Finanzministerin erzählte, aber eines, das langsam auch Früchte trägt.

An jedem Stand gab es ähnliche kleine oder große Erfolgsgeschichten zu hören. Quark, Käse, Craft-Bier, Süßes oder Deftiges, wohin man auch ging. Und Informatives hatte die Landwirtschaftskammer mit ihrer Gütezeichen-Datenbank Geprüfte Qualität auf „www.gutes-vom-hof.sh“ zu bieten. Auf dieser Internetseite sind alle regionalen Anbieter und Hofläden mit einer Fülle an übersichtlich gestalteten Informationen verzeichnet.

Im Kochzelt wurde die neue Showküche des Landes eingeweiht. Am Herd Gastronom Udet Schwab aus Eckernförde – und Finanzministerin Monika Heinold, die die Angler Sattelschweinschnitzel auflegte, wendete und mit Dillöl einstrich. Udet Schwab gab jede Menge praktische Tipps zum Braten und Kochen. Er selbst schätzt regionale Produkte vom Rapsöl über Kartoffeln und Quark bis zum Fleisch. Die zubereiteten Portionen im sehr gut besuchten Zelt gingen schnell weg und schmeckten allen.

Am Ende überreichte Eckhard Voß der Ministerin noch eine Kochschürze mit aufgedrucktem Namen, danach konnte auch sie privat zum Bummel über den Green Market starten.