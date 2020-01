Kostenloses Pilotprojekt Für Gettorf : Leckage-Monitoring: Frühwarnung vor Wasserschäden

Der Gettorfer Bauausschuss befürwortet Leckage-Monitorings für öffentliche Gebäude.

von Torsten Peters

14. Januar 2020, 17:07 Uhr

Gettorf | Jeder, der bereits einmal einen Wasserschaden in den eigenen vier Wänden miterleben musste, denkt mit großem Schaudern daran zurück, denn er zieht große Kosten und eine Menge Arbeit nach sich. Grund dafür ist, dass Wasserschäden häufig erst nach einer oder sogar erst zwei Wochen entdeckt werden, da die entsprechenden Rohre ja meist nicht einsehbar im Mauerwerk untergebracht sind – zu spät, um rechtzeitig eingreifen zu können.

Die Provinzial-Versicherung hat der Gemeinde Gettorf jetzt auf der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Umwelt ihr Modellprojekt „Leckage-Monitoring für regionale Objekte“ vorgestellt. Hiermit sollen mögliche Wasserschäden in öffentlichen Gebäuden, wie etwa in der Gettorfer Sporthalle, bereits im Ansatz erkannt werden. Folgeschäden, wie etwa eine verminderte Wertigkeit des Gebäudes oder die Organisation der Unterbringung von Kindern bei einer geschlossenen Kita könnten so vermieden oder zumindest reduziert werden. Großschäden über mehr als 50.000 Euro machen zwar nur drei Prozent aller Fälle aus, doch sie umfassen knapp 25 Prozent des Schadensaufwands. Dies geht aus einer Studie in Westfalen hervor.

Die Wahl für das Pilotprojekt sei auf Gettorf gefallen, da es die Voraussetzungen für das moderne Lora-Netzwerk habe. Dieses steht für „Long Range Wide Area Network“ und ermöglicht ein energieeffizientes Senden von Daten über lange Strecken. Damit ist es möglich, mehrere hundert Sensoren innerhalb eines Netzwerkes zu verwalten und Sensordaten zu verarbeiten. Sensoren können bis zu zehn Jahre ohne Batteriewechsel betrieben werden, was den Wartungsaufwand erheblich einschränkt.

Zunächst einmal müsste in einem noch auszusuchenden Gebäude in Gettorf über einen Zeitraum von einem Monat der Wasserverbrauch so präzise wie möglich gemessen werden, erklärte Experte Dr. Georg Scholzen von der Westfälischen Provinzial. So sei beispielsweise in einer Schule der Verbrauch in den Pausen besonders hoch, da dann viele auf die Toilette gingen, dafür abends und an Wochenenden sehr gering. Die ermittelten Durchschnittswerte dienen dann dazu, künftige Auffälligkeiten frühzeitig erkennen zu können.

Aus diesem Grund seien auch neue Wasserzähler nötig, die den Verbrauch möglichst litergenau registrieren können. Der Kostenaufwand dafür hält sich im Rahmen, da ein solcher Wasserzähler für etwa 300 Euro zu bekommen sei, zerstreute der Ausschuss-Vorsitzende Marco Koch die Bedenken einiger Ausschuss-Mitglieder.

Ziele des Leckage-Monitorings sind die Minimierung des Kostenaufwands durch den Austritt von weniger Leitungswasser (Renovierungsarbeiten, Bodenbeläge, Trocknung), die Eindämmung von Vandalismus in betroffenen Gebäuden und die Reduzierung von Betriebsausfällen.

Besonderer Anreiz für die Gemeinde Gettorf: Die Kosten für das Pilotprojekt, die geschätzt bis zu 5000 Euro betragen, werden von der Provinzial-Versicherung übernommen. So geht die Gemeinde kein Risiko ein und kann sich im Anschluss überlegen, ob sie es bei dem Pilotprojekt belässt oder auch andere Gebäude so ausstatten möchte.

Aus diesem Grund befürworteten die Bauausschuss-Mitglieder einstimmig die Bereitschaft der Gemeinde zur Einführung eines Leckage-Monitorings in Gettorf. Nun muss das Projekt aber erst noch von der Gemeindevertretung abgesegnet werden. Diese kommt am Mittwoch, 19. Februar, das nächste Mal zusammen.

Wird auch dort der Daumen gehoben, müsse ein Ansprechpartner gefunden und ein Objekt für das Pilotprojekt ausgesucht werden. „Dabei wird das System ausgiebig getestet. Es werden auch unangekündigte Unfälle simuliert und unter anderem geschaut, wie groß der Verwaltungsaufwand ist“, sagt Dr. Scholzen. Dies alles soll nach Möglichkeit im nächsten halben Jahr erfolgen, damit Ende des Jahres verwertbare Ergebnisse vorliegen.