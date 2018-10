Tritt ins Leere : Lebensgefahr an der Steilküste

Eine Radfahrerin stürzte zu Beginn der Woche rund 20 Meter in die Tiefe und wurde mit einem Rettungshubschrauber geborgen.

Strande | Er erinnert an Romane und Postkartenansichten – der schmale Pfad, der sich zwischen Strande und Schwedeneck an der Steilküste entlang schlängelt. Wer ihn betritt und weit nach draußen auf die Ostsee blickt, vergisst schnell, in welche Gefahren er sich begibt. Denn durch die Erosion verändert sich die Landschaft ständig und wo im letzten Jahr noch ein sicherer Stand möglich war, tritt der Besucher nun ins Leere. Eine Radfahrerin (47) stürzte am Montagnachmittag rund 20 Meter in die Tiefe. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau mit schweren, allerdings nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

„Das ist leider kein Einzelfall. Jedes Jahr verunglücken auf dem Pfad ein bis zwei Personen“, sagt Bürgermeister Dr. Holger Klink. „Dabei machen die Schilder an beiden Enden unmissverständlich deutlich, dass es sich bei diesem Weg um keinen offiziellen Wanderweg handelt“, fügt er hinzu. An manchen Stellen sei der Pfad nicht breiter als 30 Zentimeter und zudem von Zäunen begrenzt. „Wenn dann auch Höhenangst und Wind hinzukommen, wird es noch gefährlicher“, so der Bürgermeister. „Die Koppeln auf der Landseite sind Privatbesitz“, betont er. Deshalb könne die Gemeinde das Areal auch nicht sperren. „Schon seit vielen Jahren weisen wir immer wieder auf die Abbruchgefahr hin – scheinbar ohne Erfolg“, bedauert er. Weil immer wieder Erd- und Gesteinsmassen von dem Kliff abbröckeln, führe der europäische Fernwanderweg E1 auf diesem Abschnitt unten am Strand entlang, erklärt der Bürgermeister. Er wurde auch am Montag an die Steilküste gerufen, weil er über ein geländefähiges Fahrzeug mit Ladefläche verfügt, mit dem verunglückte Personen schonend über den Strand transportiert werden können. „Die Rettungswagen schaffen es nur sehr schwer durch den Sand. Oftmals haben die Betroffenen außerdem schmerzhafte Brüche oder innere Verletzungen, so dass sie nicht mehrere hundert Meter getragen werden können“, erklärt er. Der Lebensgefährte der Frau, mit dem sie im Bereich Marienfelde unterwegs war, alarmierte die Retter. Unter den etwa 30 Helfern war auch das Team des Hubschraubers „Christoph 42“, das die Verletzte, deren Sturz durch die Büsche gebremst wurde, innerhalb kurzer Zeit entdeckte und auch in die Klinik brachte. Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Dänischenhagen und Sprenge-Birkenmoor sowie eine Polizeistreife aus Altenholz waren im Einsatz. Daran, dass die jüngsten Ereignisse etwas an der Situation auf dem Trampelpfad ändern, glaubt Dr. Holger Klink nicht. „Ich habe seitdem schon wieder Spaziergänger beobachtet. Vielleicht ist das für manche Leute der besondere Kick“, vermutet er.