Balladenfreunde in Eckernförde : Lebendige Sprachkultur

Deutsche Balladen aus drei Jahrhunderten von und für Literaturfreunde in der Galerie 66 mit Klaus Buß und Deert Lafrenz.

Avatar_shz von Petra Baruschke

05. September 2019, 17:35 Uhr

Eckernförde | Mit den Worten „Die Zeit der Balladen ist nicht vorbei“ begrüßten Klaus Buß und Deert Lafrenz das Publikum in der voll besetzten Galerie 66. Buß und Lafrenz, Absolventen der Eckernförder Jungmannschule, haben in ihrer Schulzeit Balladen im Deutschunterricht behandelt und versprachen einen Abend mit 30 Erzählgedichten von 17 deutschen Dichtern. Sie spannten einen Bogen von Goethe bis Kästner und unter den vorrangig älteren Besuchern war immer wieder zustimmendes Raunen zu hören, wenn sich im Vortrag die Erinnerungen an „Der Schatzgräber“ von Goethe oder Schillers „Die Bürgschaft“ einstellten.

Die beiden Protagonisten wechselten sich in ihrem Vortrag ab und erzählten von Uhlands „Des Sängers Fluch“ oder Heinrich Heines „Belsazar“. Vor dem inneren Auge entstanden die Figuren aus „Das Riesenspielzeug“ von Adelbert von Chamisso oder „Der tugendhafte Hund“ von Heine. Erstaunlich auch, dass in den Balladen immer wieder Sätze auftauchten, die noch heute zum geläufigen Sprachschatz gehören. Ob Goethes „Tages Arbeit, Abends Gäste! Saure Wochen, frohe Feste!“ oder „Die Geister, die ich rief, werd’ ich nun nicht mehr los!“ – jeder hat diese Worte schon einmal mit Begebenheiten in Verbindung gebracht. Das bestätigten auch die bekennende „Balladen-Liebhaber“ Ursula Petermann aus Eckernförde und Jens Müller-Roos aus Geesthacht. Zu ihren Lieblingsballaden zählen „Nis Randers“ von Otto Ernst und „Die Schwäbische Kunde“ von Ludwig Uhland, und so waren sie begeistert, ihre Favoriten im Laufe des Abends zu hören. Zudem war der 77-jährige Jens Müller-Roos in der Lage – große Anerkennung – die Verballhornung des „Sängers Fluch“ auf Plattdeutsch zum Besten zu geben.

Klaus Buß und Deert Lafrenz unterhielten nach einer Pause mit ihren Balladen von Steuermännern, niedersinkenden „halben“ Türken, treuen Freunden oder vom berühmten Birnbaum auf Gut Ribbeck im Havelland. Belustigt wurde der „Asket“ von Wilhelm Busch vom Publikum aufgenommen, das sich übrigens nach der Pause vollständig wieder auf den Plätzen eingefunden hatte. Ein gutes Zeichen für eine Veranstaltung, die nach Fortsetzung ruft. Die deutsche Ritterballade vom Herrn Prunz von Prunzelschütz, der mit Hilfe einer ganz außergewöhnlichen Waffe ein ganzes Heer besiegte, sorgte für allgemeine Heiterkeit und bestätigt, dass Balladen durchaus nicht immer nur ernsthaften Charakter zeigen müssen. Die Zugabe vom „schönsten lebendigen Bilderbuch“ in Form einer komplett tätowierten „Madame“ bekräftigte den Wunsch nach einem weiteren Balladen-Abend.

Die Organisatoren dieses illustren Abends, die Veranstaltungsreihe Campuskultur und der Borbyer Werkstattverlag sowie die Gastgeber in der Galerie 66, Künstler und Kurator Falko Windhaus und Professor Peter Jochimsen, können zufrieden sein. Die Eintrittsspenden geht an das Künstlerhaus Otte 1.