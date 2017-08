Kunst Route : Lebendige Kunst am Wegesrand

vergrößern 1 von 4 Foto: Lucas (3) 1 von 4





Brodersby | Das Leben zu feiern, es in vollen Zügen zu genießen – welche Jahreszeit bietet sich dafür besser an als der Hochsommer. Die Natur steht in reifer Pracht, die ersten Erntefrüchte können verspeist werden, der Mensch erlebt in den längsten Tagen des Jahreslaufs eine scheinbar ewig dauernde Freiheit, von denen er in der dunklen Monaten zehren wird.

Ganz im Zeichen dieses lebensbejahenden Mottos führte die Schönhagener Künstlerin Rosa Peters die Gäste am Sonntag auf der „Kunst Route“ durch die temporären Galerien am Wegesrand durch Schönhagen. „Ich habe das Motto ganz bewusst in Bezug auf den Rehaklinik-Standort und die sich daraus ergebenden Heilaufgaben gewählt“, erläuterte Peters im Gespräch die Wahl ihres Mottos, das durchaus universell und individuell zu verstehen ist. „Schönhagen ist einfach ein Erholungsort, ob für Rehapatienten oder Urlauber. Wieder aufzutanken und das Leben zu genießen - das sind die Aufgaben dieses Ortes.“

Insgesamt 16 Künstler aus den Bereichen der bildenden und performativen Kunst hatten ihre „Galerien“ am Wegesrand an diesem Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr eröffnet. Die rund 80 Teilnehmer erwanderten sich diese und erhielten im Rahmen kurzer Präsentationen durch die Künstler selbst Einblicke in die unterschiedlichen Werke und Arbeitstechniken, wie zum Beispiel bei der Keramikerin Imke Splittgerber aus Boren. „Ton ist einfach mein Material“ berichtet sie lachend und zeigt auf ihre bauchige Tonskulptur, deren fettig-glänzende Oberfläche in monochromen Brauntönen von einem Hanfseil in Form gehalten zu sein scheint. Oder die kleinen „Schachtelwesen“ von Rita Frind aus Fleckeby, die die Galeriebesucher nicht nur durch Frinds clowneske Präsentation zum Schmunzeln brachten.

Der Spaziergang ganz im Zeichen der Kunst endete am späten Nachmittag im Parkgelände der Helios-Rehaklinik, wo zahlreiche Klinikgäste – sehr zur Freude von Peters – zur Veranstaltung hinzustießen. Der Bildhauer Frank Poppner hatte als Beitrag die große Holzbrücke des Schlossparks in Anlehnung an Christop und seine Frau Jeanne Claude mit goldener Folie verhüllt, um, so der Künstler, „diesen Moment zu vergolden.“

Bei Musik von Helmut Herzog (Violine) und Irina Walz-Asmussen (Gitarre) sowie armenischem Gesang der Künstlerin Emma Kundt klang der kunstsinnige Sonntag mit Gegrilltem im Schlosspark aus, sehr zur Zufriedenheit der Organisatorin, die sich für das nächste Jahr noch ein wenig mehr Teilnehmer wünscht.





von Dirk Steinmetz

erstellt am 29.Aug.2017 | 06:57 Uhr