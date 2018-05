Lebendige Demokratie

von Gernot Kühl

04. Mai 2018, 06:14 Uhr

Am kommenden Sonntag werden bei den Kommunalwahlen in 1077 Gemeinden, in vier kreisfreien Städten und in 11 Kreisen ca. 13 000 Mandate vergeben. Das Interesse an den Wahlen ist erfahrungsgemäß nicht so groß. Jedenfalls kleiner, als bei den Landtagswahlen oder bei den Bundestagswahlen. Das wundert mich, denn in den Kommunen entscheiden die Politiker über das unmittelbare Umfeld der Bürgerinnen und Bürger. Und es gibt dabei durchaus eine politische Auswahl.

Die SPD steht mit ihrem Kreiswahlprogramm für drei große Themenbereiche.

Die Versorgung mit Kindertagesstätten und einer ausreichenden Platzzahl steht dabei an erster Stelle.

Wir wollen eine gute und flächendeckende Versorgung mit allen medizinischen Leistungen, die die Bürgerinnen und Bürger benötigen. Von der Geburtsstation bis zur Seniorenpflege.

Und der dritte große Block befasst sich mit einem flächendeckenden ÖPNV. Gerade in einem Flächenkreis wie Rendsburg-Eckernförde muss die Politik auch die Frage beantworten, wie jeder auch ohne Auto von einem Ort zum anderen kommt.

In den Gemeinden geht es zum Beispiel um bürgernahe Verwaltungen, um Infrastruktur, um Sporthallen, Sportplätze und genügend Baugrund für junge Familien.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Beispiel, wo ich Vorsitzender der SPD bin, haben von den ca. 2100 Sozialdemokrat*innen ungefähr 425 ein Mandat in ihrer jeweiligen Gemeindevertretung oder sind dort bürgerliche Mitglieder. Sie arbeiten dort – wie die meisten Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Parteien mit großem Sachverstand bei hohem zeitlichen Aufwand – auf jeden Fall ehrenamtlich.

Das ist kein Selbstzweck, sondern in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen Voraussetzung dafür, dass der Laden läuft und die Demokratie lebendig bleibt.

Nirgends ist man dichter dran an den Entscheider*innen. Man kann bei den Sitzungen dabei sein und oft auch Fragen stellen. Die Gemeindevertreter*innen wohnen in der Nachbarschaft, man trifft sie am Gartenzaun, beim Einkaufen, im Sportverein.

Diese Männer und Frauen – jedenfalls die meisten von ihnen –, haben es verdient, dass man ihre Arbeit wertschätzt und dass man sie unterstützt. Zumindest, indem man zur Wahl geht und ihnen den Rücken stärkt. Besser noch, in dem man sich für ihre Arbeit interessiert und diese konstruktiv begleitet. Und noch besser, indem man sich irgendwann dafür entscheidet, mitzumachen.

Also: Gehen Sie am 6. Mai zur Wahl! Wählen Sie demokratische Parteien!