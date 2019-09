Avatar_shz von mks

26. September 2019, 12:55 Uhr

Altenholz | Bei der Selbsthilfegruppe „Leben mit Krebs“ steht das Leben nach dem Krebs im Mittelpunkt. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 9. Oktober, von 15.30 uhr bis 17 Uhr. Die Gruppe trifft sich in den Räumen des DRK-Ortsvereins Altenholz. Die Themen ergeben sich aus der Gruppe. Neben Gesprächen ist es der Austausch über das, was gerade „bewegt“, was die Teilnehmer in ihrer Situation unterstützt.