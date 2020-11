Eckernförde : Laub – wann man es entfernen muss und wie man es entsorgt

Die Stadtverwaltung gibt Tipps: Laub auf Beeten kann ruhig liegen bleiben, am Straßenrand hat es nichts zu suchen.

von Arne Peters

10. November 2020, 14:41 Uhr

Eckernförde | Jedes Jahr stellt sich im Herbst die Frage für Grundstückseigentümer: „Wie soll ich mit dem Laub umgehen?“ Die Stadtverwaltung Eckernförde gibt dazu einige Tipps:

Reinigungspflicht der Bürger

„Die Reinigungspflicht wird den Eigentümern in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke auferlegt“, heißt es aus dem Rathaus. Das bedeutet, dass die Anwohner insbesondere die vor ihren Grundstücken liegenden Wege von Laub freizuhalten haben. Dabei ist es unbedeutend, von woher das Laub herangeweht worden ist.



Ökologische Bedeutsamkeit

Das Laub wird durch kleine Organismen zerkleinert. Die freiwerdenden Nährstoffe kommen so in den Boden zurück und stehen im nächsten Jahr den Pflanzen zur Verfügung. Auf Gartenbeeten und im Kronenbereich von Bäumen sollte Laub darum liegenbleiben.

Laub aufsammeln und entsorgen

Jedoch kann es Gründe geben, weshalb die Laubentfernung notwendig wird. Nasses Laub auf Gehwegen führt zu Rutsch- und Unfallgefahr und sollte rasch entfernt werden. Bleibt eine geschlossene Laubdecke den gesamten Winter über auf einer Rasenfläche liegen, kann die Grasnarbe beschädigt werden. Deshalb kann das Entfernen des Laubs auf bestimmten Rasenflächen am Herbstende empfehlenswert sein. Ideale Möglichkeiten zur Laubentsorgung stellen Gartenbeete, ein Komposthaufen oder eine nicht benötigte Ecke im Garten dar. In Laubhaufen können sich Insekten zurückziehen, die wiederum als Nahrung für Vögel dienen. Laubhaufen werden auch gerne von Igeln als Rückzugsraum genutzt. Auf Gartenbeeten kann Laub zudem als Mulchschicht dienen und helfen, unerwünschte Kräuter zu unterdrücken.

Laubbläser und Laubsauger

Diese Geräte sind sind mit Vorsicht zu genießen: Einerseits sterben viele Insekten aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeiten, andererseits sind sie sehr laut, was viele Menschen stört. Handelt es sich nicht gerade um sehr große Flächen, ist laut Rathaus das Zusammenrechen mit Muskelkraft erste Wahl. Stark vereinfachen kann die Arbeit ein mechanisch funktionierender Laubsammler, dessen Sammelfächer sich in einer geschlossenen Trommel drehen und das Laub in einen Auffangbehälter rechen.

Laubentsorgung am Straßenrand

Das Laub von den Bürgersteigen einfach an den Straßenrand zu fegen ist laut Stadtverwaltung eine Unsitte. „Das egoistische Verhalten einzelner Bürger führt zu einer Kostenerhöhung bei der Straßenreinigung durch die Stadt Eckernförde“, heißt es aus dem Rathaus. „In der Folge steht automatisch weniger Geld im städtischen Haushalt für andere Kostenstellen zur Verfügung, zum Beispiel für die Ausstattung in Schulen oder für die Reparatur von Schlaglöchern in Straßen.“

Laubentsorgung im öffentlichen Raum

Hier spricht die Stadtverwaltung eine deutliche Sprache: „Eine weitere Unsitte ist in der Entsorgung von Laub und weiteren Gartenabfällen in der freien Landschaft zu sehen. Hierbei handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet wird.