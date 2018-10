Eckernförder Großprojekt : Langes Warten auf die Nooröffnung

Alexandra Dahmen, die Projektleiterin der BIG Städtebau, rechnet frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit dem Baubeginn. Es sind umfassende Vorbereitungen nötig.

von Gernot Kühl

22. Oktober 2018, 17:06 Uhr

Die Grundstücke sind gekauft, alte Bestandsgebäude abgerissen, die künftigen Bauflächen planiert. Die Stadt hat seit langem einen Plan und möchte diesen umsetzen und der neuen „Nooröffnung“ endlich Leben einhauchen. Doch bevor die Bagger anrollen, müssen die Planer der Stadt und des treuhänderisch tätigen Sanierungsträgers BIG Städtebau aus Kronshagen, die eingeschalteten Ingenieurbüros und die Entscheider im Innenministerium ihre Arbeit erledigen. Und die hat es in sich, wie BIG Städtebau-Projektleiterin Alexandra Dahmen auf Anfrage unserer Zeitung betonte. „Wir bereiten die förderrechtliche Zustimmung zu den Einzelmaßnahmen vor“, sagte sie zum Stand der vorbereitenden Arbeiten.

Einzelmaßnahmen – das sind die Herstellung der Wasserfläche, der Umbau der Noorstraße, Reeperbahn und des Schulwegs, der Bau von zwei Brücken über die Noorstraße und die Norderhake sowie die Neugestaltung des Steindamms mit der Anlage der Noorterrassen und der Erneuerung des Kanalbauwerks und der Stemmtore am Hafen. All diese schon für sich großen Vorhaben müssen für die abschließende Prüfung gebündelt als „Erschließungsmaßnahme Nooröffnung“ eingereicht werden. Bis Ende des Jahres sollen dem Innenministerium alle Unterlagen vorliegen, sagt Dahmen. Die Prüfung umfasst auch die Kosten. Über konkrete Summen wollte sie noch nicht sprechen, angesichts der erheblichen Bauvorhaben im Bereich Wasser-, Straßen- und Brückenbau dürfte wohl ein zweistelliger Millionenbetrag realistisch sein. Die Kosten teilen sich die Stadtumbau West-Projektpartner Stadt, Land und Bund zu je einem Drittel. „Die städtebauliche Planung ist mit dem Ministerium abgestimmt. Das ’Ob’ ist geklärt, jetzt muss die konkrete Gestaltung geprüft werden“, sagt die Projektleiterin.

Dass die Großbaustelle nach dem Abbruch des Aldi- und Markant-Markts sowie des Parkdecks mit 237 kostenfreien Parkplätzen seit mehreren Monaten brachliegt, habe nichts mit einer stockenden Planung zu tun, sagte Dahmen. Vielmehr handele es sich um ein sehr komplexes Projekt, das mit mehreren Partnern, Behörden und weiteren Beteiligten abgestimmt werden muss und gut vorbereitet sein will. Zuletzt hatte es am 29. Mai und 26. September 2018 öffentliche Informationsveranstaltungen mit Ortsterminen gegeben.

Wie lange die Prüfung durch die drei fachlichen Prüfstellen im Innenministerium für die Bereiche Wasserbau, Straßenbau und Grünanlagen dauern werde, sei ungewiss, so Dahmen. Sie hofft, dass dies „hoffentlich parallel“ geschehe, und rechnet mit dem Beginn der Arbeiten zur Herstellung der Wasserfäche zwischen Norderhake und Steindamm „frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2019“. Zuvor müssten die Bauarbeiten ausgeschrieben werden, wegen der hohen Summen EU-weit. Dies gelte nicht für die Vergabe der östlichen Bauflächen zum Bau der rund 125 Mietwohnungen mit 25-prozentigem Sozialwohnungsanteil.

Die Bebauung der Grundstücke erfolge nach der Herstellung der nierenförmigen Wasserfläche, die etwa 50 Meter lang, bis zu 40 Meter breit und zwei Meter tief werden soll. Die ab Schulweg mit rotem Klinker gepflasterte Reeperbahn soll verengt und verschwenkt werden und die Fahrbahn über den Steindamm führen – Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Am Steindamm entstehen die Noorterrassen, für das Westufer der Nooröffnung ist eine parkähnliche Anlage mit Wanderweg, Spielplatz sowie Bänken und Tischen vorgesehen. Zudem sollen dort Wohnhäuser eines privaten Investors errichtet werden. Am Ostufer sollen 125 Mietwohnungen entstehen, am Wasser ist eine Uferpromenade geplant. Für Fußgänger und Radfahrer soll ein Weg vom Pferdemarkt neben der Bahntrasse an der Nooröffnung vorbei bis zum Bahnhof führen. Zwei neue Brücken über die Noorstraße und die Norderhake sollen das ermöglichen.

Wie sagte der Architekt des Siegerentwurfs, Klaus Petersen, in der Info-Veranstaltung am 29. Mai: „Die Umsetzung des Projekts Nooröffnung ist alles Geld und alle Mühen wert.“ Widerspruch war damals nicht zu hören.