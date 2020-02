Karate : Landesmeisterschaften: Medaillen für Fuji Yama

Erfolgreich waren die Sportler aus Eckernförde und Gettorf bei den Landesmeisterschaften.

von Stefan Gerken

19. Februar 2020, 09:06 Uhr

AHRENSBURG | Bei den Landesmeisterschaften im Karate war Fuji Yama Eckernförde mit Sophie Schumacher und Andreas Frahm, die jeweils in der Kategorie Kata Einzel antraten, angereist. Zudem bildeten sie zusammen mit Martin Korsanke vom Gettorfer TV eine Kata-Mannschaft. Und die Fuji-Yama- Athleten konnten überzeugen. Sie kehrten mit zwei zweiten und zwei dritten Plätzen zurück.

Andreas Frahm trat jeweils in der Leistungsklasse Kata männlich sowie in der Masterklasse Ü55 an und erkämpfte sich in beiden Kategorien jeweils den 3. Platz. Sophie Schumacher startete in der Leistungsklasse Kata weiblich. Dort überzeugte sie in der Vorrunde und zog ins Finale ein. Hier unterlag sie der Landeskader-Athletin Franziska Bobsien aus Dätgen, sicherte sich damit aber den Vize-Landesmeistertitel. Auch der Gettorfer Martin Korsanke konnte in der Masterklasse Ü45 überzeugen, gewann alle Begegnungen und stand damit als Landesmeister auf dem Siegerpodest.

In den Teamwettbewerben gab es für das Gettorf-Eckernförder Trio einen weiteren zweiten Platz. „Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen und Platzierungen unserer Sportler“, sagte Fuji-Yama-Betreuer Bennet Schumacher. „Schön, dass auch die Zusammenarbeit mit dem GTV so gut klappt und das Team zusammen gestartet ist“, bedankte sich Karsten Schumacher, der als Kampfrichter im Einsatz war.