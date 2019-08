Eckernförde: Der Südstrand und der Sandkrug : Lärmschutz-Misere spitzt sich zu

Nach der Senkung der Richtwerte sind Veranstaltungen nach 22 Uhr kaum noch möglich – die CDU erwägt Bau einer Lärmschutzwand

von Gernot Kühl

19. August 2019, 15:40 Uhr

Eckernförde | Ein Anwohner der Wohnanlage Sandkrug hat vor Gericht die Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h auf dem nur 250 Meter langen Abschnitt der B 76 vor der Wohnanlage und ebenfalls eine Reduzierung der Schallimmissionen am Südstrand erwirkt. Hatte die Stadt Eckernförde bis einschließlich 2018 den Veranstaltern noch Schallimmissionrichtwerte für Industriegebiete zugestanden – 70 dB(A) von 6 bis 20 Uhr, 60 von 20 bis 22 Uhr und 55 von 22 bis 2 Uhr – hat sie diese Werte nach gerichtlicher Einwendung des Anwohners beim Rea-Garvey-Konzert am 6. Juli 2019 erstmals aufgrund der Zuordnung der Veranstaltungsfläche inklusive Umgebung (Sandkrug) als Mischgebiet um jeweils 10 dB(A) auf 60, 55 und 45 dB(A) reduziert. Konzertveranstalter Daniel Spinler konnte diese Werte dank einer speziellen Einpegelung und Ausrichtung der Lautsprecher sowie dem Veranstaltungsende um 22 Uhr noch einhalten. Für das Oktoberfest und die Bacardi-Beach-Party bedeuteten die Werte ab 22 Uhr jedoch das Aus, weil diese Partys um diese Zeit gerade ihrem auch akustischen Höhepunkt entgegenstreben. Folge: Das Oktoberfest wurde ganz abgesagt, die Beach-Party zum K 7 verlegt.

Ein Umstand, der nun auch die Politik bewegt. Die CDU geht unter dem Hashtag „#anpackenfüreckernförde“ auf Instagram und Facebook in die Offensive: „30er-Zone und Verlagerung von Bacardi-Beach: Immer neue Verbote können nicht die Lösung für Interessenskonflikte am Sandkrug sein. Die CDU-Ratsfraktion beantragt daher, weitere Möglichkeiten für den Lärmschutz zu prüfen.“

Garniert ist die Botschaft mit einem „provokanten Symbolbild“, wie Ratsmitglied Lucas Bremer auf EZ-Anfrage mitteilte. Das Bild zeigt eine x-beliebige, nicht zu verortende vierspurige Straße mit einer hohen gläsernen Lärmschutzwand mit dem eingeblendeten Text „Lärmschutzwand an den Sandkrug“ und dem CDU-Logo. „Wir wollten polarisieren“, sagt Bremer, eine Lärmschutzwand sei nur eine Option. Näheres soll im nächsten Umweltaussschuss am 29. August besprochen werden, in dem die CDU einen Prüfantrag einbringen wird, um zu erfahren, welche Möglichkeiten der Schallminderung es im Bereich Sandkrug gibt. Der Bau einer stationären oder mobilen Lärmschutzwand sei eine Optionen, wie die CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt auf EZ-Anfrage mitteilte. „Irgendetwas muss passieren. Wir teilen den Unmut, dass die Feiern am Südstrand derzeit nur eingeschränkt und auch Konzertzugaben nach 22 Uhr nicht mehr möglich sind. Der Südstrand ist ein Freizeit- und Veranstaltungsstrand.“

Inzwischen haben sich die Beiratsmitglieder der Eigentümergemeinschaft „Sandkrug“ in die öffentliche Diskussion eingeschaltet (siehe Beitrag unten). „Wir halten einen Prüfantrag zum Thema Lärmschutzmaßnahmen durchaus für sinnvoll und zielführend. Hierzu könnten auch gegebenenfalls mobile Lärmschutzwände auf dem Veranstaltungsggelände gehören.“ Aber im Falle des in den sozialen Medien veröffentlichten CDU-Beitrages „geht es explizit um die stimmungsmachende Verengung der Problematik auf die Errichtung einer stationären Lärmschutzwand im Bereich des Sandkruges. Dies ist nicht akzeptabel, auch wenn es sich ’nur’ um eine populistische Zuspitzung handeln sollte, denn es heizt die bereits ungute Stimmung unnötig auf und verunsichert die Anwohner des Südstrandes zusätzlich – Stichwort Hupkonzerte!“