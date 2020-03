Coronakrise in Eckernförde : Läden geschlossen – Geschäftsleute bieten Lieferservice an

Viele Geschäftsleute in Eckernförde reagieren auf die verordneten Ladenschließungen und bieten ab sofort einen Lieferservice an.

von Arne Peters

19. März 2020, 16:32 Uhr

Eckernförde | Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft hart. Auch der Eckernförder Einzelhandel musste größtenteils schließen, doch schon nach einem Tag beschreiten die findigen Geschäftsleute neue Wege: Viele Betriebe in Eckernförde und der umliegenden Region stellen unter dem Motto „Kauf lokal – auch in Krisenzeiten“ auf Lieferservice um. Das heißt, dass Kunden entweder auf der Homepage der Geschäfte shoppen oder einfach im Laden anrufen und ihre Bestellungen durchgeben können, die ihnen anschließend geliefert werden. Susanne und Bernd Hadewig von der Neuen Spielkiste in der Frau-Clara-Straße zum Beispiel wollen eins ihrer Schaufenster ständig neu dekorieren und so ihr Angebot präsentieren. „Wenn Ihr beim Frischeluftschnappen etwas Schönes entdeckt, macht Fotos, schreibt oder ruft uns an.“ Auch über Instagram und Facebook will der Laden sein Angebot präsentieren. „Alle Einzelhändler sind jetzt auf die Unterstützung ihrer Community angewiesen. Vor dem Einkauf im Internet also vielleicht lieber recherchieren: Was kann ich hier, in meiner Region, in meinem Laden in der Nachbarschaft bekommen.“

Bislang beteiligen sich 18 Betriebe. Wer ebenfalls mitmachen möchte, kann sich beim Stadtmarketing Eckernförde (Bastian Meyer und Fabio Schumann) melden: b.meyer@ostseebad-eckern foerde.de, Tel. 0151/ 50 62 66 11.