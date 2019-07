Schleidörfertag : Kunst und Kultur am Ostseefjord

Beim Schleidörfertag in der Region Schwansen gab es wieder ein buntes Programm.

von shz.de

07. Juli 2019, 17:17 Uhr

Schwansen | Viele Attraktionen rund um den Ostseefjord haben am Sonntag zahlreiche Besucher im Rahmen des Schleidörfertages in die Region Schwansen gelockt. Eine geführte Rundtour auf dem Drahtesel startete dabei am Vormittag in Rieseby. Gästeführer Reinald Schröder machte sich gemeinsam mit 13 Radlerinnen und Radlern auf die rund 30 Kilometer lange Strecke entlang der Schlei. „Wir werden später verschiedene Haltepunkte anfahren“, versprach der Gästeführer ein abwechslungsreiches Programm. Erste Station auf der Radtour war nach wenigen hundert Metern die Mühle Anna, die nach dem Brand ihrer Vorgängerin mit Bauteilen aus Westerhever und Borby wiedererrichtet worden war. Neben der Besichtigung von Museum und Atelier konnten hier ebenfalls Mühlenführungen wahrgenommen werden. Früher seien die Bauern verpflichtet gewesen, ihr Getreide abzugeben, erläuterte Peter Märten vom Mühlenverein. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, hatte der Müller die Aufgabe, alles zu überwachen. „Ob Getreide- oder Ölmühlen, alle funktionierten mit dem selben Antrieb“, erinnerte Märten an das Prinzip, mit Windkraft eine Arbeit zu verrichten. „Die Mühle diente aber auch zur Kommunikation“, galt die Stellung der Flügel als Zeichen für die Nachbarn. „Ein Trauerfall, ein freudiges Ereignis, aber auch ein freier Tag des Müllers wurden so angezeigt“, berichtete Märten. „Wir haben sonst nur Wassermühlen im Rheinland“, zeigte sich Bernd Roth aus Köln beeindruckt. „Regionale Museen interessieren uns sehr. Da sieht man, wie die Menschen früher gelebt haben“, ergänzte Ehefrau Ruth Roth. Ein paar Kilometer weiter lockte die bekannte Kunstausstellung „Unter dem Himmel von Bohnert“ zahlreiche Besucher auf den kleinen Markt. Künstlerinnen und Künstler der Region präsentierten hier unter anderem Gemälde, Schmuck oder Keramik. Besondere Aufmerksamkeit erhielten die Skulpturen von Jörn Brede aus Osterby. „Ich füge ein, wozu ich eine Fantasie bekomme“, nutzt Brede Steine aus hiesigen Kiesgruben und alte Zaunpfähle für seine Werke. „Es hat etwas Ursprüngliches, wenn es aus der Gegend kommt“, ist dem Künstler der Bezug zur Heimat wichtig. „Man trifft viele Bekannte aus den umliegenden Dörfern“, sei die Atmosphäre fast wie bei einem Familientreffen. Die Teilnehmer der geführten Fahrradtour hatten unterdessen in Missunde einen weiteren Zwischenstopp eingelegt. Nach einer historischen Führung setzten sie per Fähre über zur Nordseite, um dort den Dörfern entlang des Ostseefjords einen Besuch abzustatten.