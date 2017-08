Kunstroute : Kunst und Künstler am Wegesrand

vergrößern 1 von 2 Foto: Steinmetz 1 von 2

Schönhagen | Das „Leben“ hat viele Gesichter und Facetten. Jeder versteht und deutet es anders. Wie verschieden das sein kann, das dokumentiert die Bandbreite der Arbeiten, die 16 beteiligte Künstler an der Kunst-Route Schönhagen zeigen. Am Sonntag, 27. August, werden sie zum Thema „Leben“ ihre Vorstellung in ein oder zwei Arbeiten auf einem Rundgang durch Schönhagen vorstellen. Start und Eröffnung ist um 14 Uhr an der GLC-Touristinfo. Der offizielle Abschluss wird gegen 16.30 bis 17 Uhr sein. Je nach Wetter werden aber zahlreiche Objekte und Künstler noch länger zu sehen sein.

Am Startpunkt, der Touristinfo, werden die Organisatoren, die Touristinfo und die Gemeinde die Künstler und Gäste mit einem Glas Sekt empfangen. Im Anschluss werden Künstler und Besucher entlang der Strandpromenade über die Nordhagener Straße zum Park der Helios Schlossklinik Schönhagen ziehen. Entlang des Weges und im Schlosspark haben die Künstler Stände und Stationen aufgebaut, wo sie ihre Arbeiten zum Thema „Leben“ erläutern. Musikalisch begleitet wird der Spaziergang von Irina Walz-Asmussen, die Gitarre spielen wird.

Bereits zum vierten Mal wird zur „Kunst-Route“ eingeladen. Dabei ist es den Organisatoren um Künstlerin Rosa Peters aus Schönhagen besonders wichtig, dass die Künstler, so individuell wie ihre Kunst ist, diese auch präsentieren. Erstmals dabei ist Frank Poppner. Er kam über die Künstler der Carlshöhe in Eckernförde in Kontakt zu der Kunst-Route. Er sei von dem Park und dem Teich am Schloss sehr angetan gewesen. Er will die Besucher daher mit einer Wasserinstallation für einen „goldenen Augenblick verzaubern“.

„Es ist wichtig, dass die Besucher um 14 Uhr am Start dabei sind“, rät Peters. Nur so könnten sie die individuellen Erklärungen und Erläuterungen der Künstler zu ihren Arbeiten auf der Führung mitbekommen. Wichtig könnte das bei der Kür der Publikumspreise sein. Im Schlosspark erwarten die Teilnehmer nicht nur zahlreiche weitere Kunstobjekte der Route, sondern auch Kaffee, Kuchen und Gegrilltes vor dem Schlosscafé. Begleitet vom Spiel des Geigers Helmut Herzog und der Märchenerzählerin Ulla Swan-Groeger, gilt es für die Besucher sodann mit einem Kreuzchen den Publikumspreis auf der Abstimmkarte zu bestimmen. Die Wahlzettel gibt es beim Start.

Zwischen 16.30 und 17 Uhr werden die Preise übergeben. Sie werden gestiftet von der Touristinfo, der Helios Klinik Schloss Schönhagen und den Betreibern des neuen Seesterns.

Im Vorjahr hatte Marion Sebulke-Zinke, für sie ganz überraschend, gewonnen. Zweite wurde Märchenerzählerin Ulla Swan-Groeger. Den dritten Platz teilten sich Andreas Goos und Irina Walz-Asmussen. Der größte Wunsch der beteiligten Künstler und Musiker ist, dass die Menschen Spaß an dem Gezeigten haben und dass es trocken bleibt. Tatkräftig unterstützt wurde Rosa Peters in der Organisation von Kristin Möller (Glücksburg Consulting AG )und ihrem Mann Henryk Peters, der feststellte, dass „Künstler wunderbare Menschen sind, die die Schönheit des Lebens in vielen Formen zeigen.“

Kunst-Route Schönhagen am 27. August



Start des geführten Spaziergangs ist um 14 Uhr an der Touristinfo in Schönhagen

Der Weg geht über:

Strandpromenade: Dietrich Habbe (Fotokunst), Ulrike Baer (Fotokunst), Siegrid Müller (Skulptur und Tanz) und Imke Splittgerber (Keramik)

Nordhagener Straße:

Rita Frind (Schachtelwesen-RITANZ), Marion Sebulke-Zinke (Malerei) und Christoph Sebulke (Malerei).

Schlosspark:

Rosa Peters (Holzskulptur), Uschi Bramke (Keramik), Irina Walz-Asmussen (Stahlobjekte), Thomas Konwiarz (Holzskulptur), Stefanie Dürkop (Stahl auf Granit-Objekte), und Frank Poppner.

Musik und mehr:

Ursula Swan-Greoger (Märchenerzählerin), Helmut Herzog (Geige) und Irina Walz-Asmussen (Guitarre).

Teilnahme kostenlos.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 24.Aug.2017 | 06:53 Uhr