Galerie Carlshöhe : Kunst als Ausdruck von Lebensfreude

vergrößern 1 von 3 Foto: Lucas (2) 1 von 3

Eckernförde | Lange haben sie Stillschweigen bewahren müssen. Stillschweigen darüber, welche Titel den einzelnen, ausgestellten Werken zuzuordnen sind und aus welchem Atelier sie kommen. „Sie“, das sind die 72 Künstlerinnen und Künstler des Vereins „Natur und Kultur“ (NaKu) Carlshöhe, die den Sommer über jeweils ein Werk aus ihrem Oeuvre in der Galerie Greifenberg auf der Carlshöhe ausgestellt haben.

Der besondere kuratorische Clou der Ausstellung war, dass die 72 Werke gänzlich ohne Titel und Angaben zum Künstler in den weitläufigen Galerieräumlichkeiten arrangiert worden sind. Ausstellungsleiterin Marlies Greifenberg hatte dieses Konzept in enger Absprache mit den Vereinsmitgliedern vorgeschlagen, um jeglicher Hierarchisierung der Werke vorzugreifen und ein „anderes Eintauchen und Erleben von Kunst zu forcieren.“

Dieses Konzept scheint gut angekommen zu sein, nicht nur bei den Künstlern selbst. „Die Besucherzahlen sind mehr als gut“, berichtet eine zufriedene Marlies Greifenberg. „Das Publikum hat die Chance, die dieses eher ungewöhnliche Präsentationsmodell angeboten hat, genutzt, um sich wirklich mit den ausgestellten Werken auseinanderzusetzen.“ Normalerweise verbleibe der Durchschnittsbesucher circa eine Stunde in der Galerie. Bei der nun ihren Abschluss feiernden Ausstellung seien jedoch viele Besucher auffällig länger geblieben. „Manche von ihnen haben sich in inhaltlich komplexe Diskussionen mit den die Ausstellung betreuenden Künstlern begeben, um das Thema der Ausstellung herausbekommen zu können“, berichtet Greifenberg. Das war nicht veröffentlicht worden und konnte von den Besuchern erraten werden – 60 von 250 Teilnehmern der dazugehörigen Preisverlosung lagen richtig: „Lebensfreude“. Als Preise lockten von den Künstlern gestiftete Werke und Präsente.

Die Vielfalt der ausgestellten Kunst spiegelte auch das festliche Rahmenprogramm des Abends wieder. Rita Frindt, selbst Mitglied des NaKu, übernahm in ihrem clownesken Alter Ego die Moderation des Abends und überzeugte ebenso mit einer ungewöhnlichen Performance. Ungewöhnlich, denn ihr kongenialer Bühnenpartner war ein großer blauer Müllsack. In ihrem Pas de deux wurde er zur Freude des Publikums von Frindt mal geknautscht, zerknüllt, gedehnt, mal in ihn hineingeklettert oder anmutig um den Hals geschlungen.

Mit einem gemeinsamen Tanz nach der bekannten Musik von Alexis Sorbas’ „Sirtaki“ feierten die zahlreichen Besucher den Abschluss einer Ausstellung, die durch ihre Titellosigkeit viele Denkanstöße ermöglicht und dadurch ästhetisch bereichert hat.