Integration : Kunden wollen Shadi behalten

vergrößern 1 von 2 Foto: Hasler 1 von 2

Owschlag | Seit dem ersten August ist Shadi Hussein Auszubildender im Salon „Friseurteam Karen Kraft“ in Owschlag. Rasieren, Waschen, Schneiden, Kopfmassage, Färben, Fönen, Haare hochstecken, Gesichtsenthaarung mit dem Faden – die Ausbildung ist anspruchsvoll. „Ich freue mich sehr. Es ist mein Traum“, berichtet der 29-jährige Syrer. Und auch seine Chefin Karen Kraft zeigt sich begeistert: „Ich bin glücklich, dass Shadi bei uns ist. Er ist eine Bereicherung für unser Team und es macht wirklich Spaß, mit ihm zusammen zu arbeiten. Er ist freundlich, aufmerksam und ehrgeizig und hinterlässt bei den Kunden einen guten Eindruck, hat sogar schon viele Stammkunden.“

Im vergangenen Jahr habe Shadi Hussein ein vierzehntägiges Praktikum bei ihr absolviert und man habe sich so gut verstanden, dass sie dem jungen Asylbewerber angeboten habe, jeden Sonnabend im Salon zu arbeiten. Jetzt freue sie sich, dass Shadi sich für eine Ausbildung bei ihr entschieden habe, so Kraft. Bereits in Damaskus hat Shadi Hussein das Friseur-Handwerk erlernt. Gerade hatte er sich als Herrenfriseur selbstständig gemacht, als es für den jungen Kurden durch den Krieg nötig wurde, seine Heimat zu verlassen. „Alle Menschen bei uns in der Straße wollten den Frieden, doch die Soldaten kamen und nahmen die jungen Männer mit Gewalt mit. Ich war gegen das Regime und musste deshalb fort.“ Um der Zwangsrekrutierung zu entgehen, flüchtete er in eine unbekannte Zukunft. Die Erinnerungen an die traumatischen Erlebnisse auf dem langen Weg nach Deutschland bewegen den jungen Mann tief: „Wir sind geschlagen und ausgeraubt worden. Doch trotz der Trauer möchte ich jetzt nach vorne blicken.“ Seit fast drei Jahren leben Shadi Hussein und seine Frau Perwin in Owschlag. Vor sechs Monaten wurde Sohn Kani geboren. „Es ist schön hier. Die Leute sind alle sehr nett. Viele haben uns geholfen und uns unterstützt“, erzählt der junge Vater dankbar. Mit Bravour hat der Syrer den Integrationskurs B1 bestanden, hatte er doch von Anfang an jede Gelegenheit genutzt, die deutsche Sprache zu erlernen.

„Shadi ist so was von fleißig, engagiert und wissbegierig, wie ich es nur selten gesehen habe“, bescheinigt auch Ausbildungsbegleiter Axel Diehl vom Grone Bildungszentrum Rendsburg. „Im Rahmen der `Assistierten Ausbildung´ begleiten wir nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Betriebe und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung“, erläutert Diehl. Dieses Förderinstrument stünde nicht nur schwer zu vermittelnden deutschen Auszubildenden zur Verfügung, sondern auch Asylbewerbern mit guter Bleibeperspektive. Da gerade Betriebe im ländlichen Raum immer häufiger Schwierigkeiten hätten, geeignete Auszubildende zu finden, könne mit diesem unterstützenden Programm geholfen werden.

Doch es gibt Probleme, da kann auch der engagierte Ausbildungsbegleiter nicht weiterhelfen. Die Aufenthaltsgenehmigung für Shadi Hussein muss alle sechs Monate verlängert werden. Das belastet die junge Familie sehr und macht ihr Angst. Anfang September wird entschieden, ob dem Asylantrag stattgegeben wird, ob es eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung geben wird.

Stammkunden, das Friseurteam und die vielen in Owschlag neu gewonnenen Freunde hoffen es sehr, sind Shadi Hussein und seine kleine Familie doch längst Teil der Gemeinschaft geworden. Wenn es denn mit der Aufenthaltsgenehmigung klappe, so der sympathische junge Mann, dann möchte er nach der Ausbildung gerne seinen Meister machen. Und auch Perwin hat einen großen Wunsch, auch sie möchte gerne eine Ausbildung als Friseurin bei Karen Kraft machen, sobald der kleine Kani in den Kindergarten geht.





von aha

erstellt am 19.Aug.2017 | 06:07 Uhr