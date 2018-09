Kulturelle Bustour

von Helma Piper

24. September 2018, 11:13 Uhr

Zu einem Gemeinschaftserlebnis der besonderen Art lädt der Kreisbeauftragte für Kulturangelegenheiten, Reinhard Frank, ein. Am Sonnabend, 6. Oktober, findet die nächste „Kult(o)ur“ statt. Los geht es um 9 Uhr am Paradeplatz in Rendsburg. Vorgesehen ist ein Besuch des Maschinenrestaurators Martin Kruse in Schinkel, des Gutes Ludwigsburg in Waabs, der Mühle Anna in Rieseby sowie im Atelier von Jörn Brede in Osterby. Ziel ist es, das vielfältige Angebot von Kunst und Kultur im Kreis Rendsburg-Eckernförde vorzustellen. Der Preis für Bustransfer und Führungen beträgt 30 Euro. Anmeldungen per E-Mail an info@kulturreportagen-frank.de oder telefonisch unter 0 48 75 / 8 28.