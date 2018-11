Lange Nacht „Theater & Tanz“ : Kult(ur)-November zweiter Teil

In der zweiten der vier langen Eckernförder Novembernächte gab es zwölf Mal beste Unterhaltung mit Tanz und Theater. An den folgenden Novembersamstagen folgen noch Kunst und Literatur.

11. November 2018, 18:27 Uhr

Der Herbst an der Ostseeküste macht seinem Namen alle Ehre. Wenn auch noch nicht so richtig kalt, so erfüllt er doch alle übrigen Erwartungen: Es ist nass, trübe, oft neblig und schon so früh dunkel. Aber gegen aufkeimenden November-Blues hat die Stadtverwaltung ein gutes Mittel. Andrea Stephan, die Kulturbeauftragte der Stadt, hat zum sechsten Mal die „Vier langen Nächte“ vorbereitet. An jedem Sonnabend im November stehen der Abend und die halbe Nacht unter einem kulturellen Motto. Am letzten Wochenende gab es Musik (EZ berichtete), an diesem hieß es „Lange Nacht“ mit zwölf Mal Theater und Tanz. An den kommenden Samstagen stehen Kunst und Literatur im Scheinwerferlicht.

Die Eckernförder und viele Gäste von außerhalb nehmen das Angebot inzwischen gern an, und kaum ein Programmpunkt leidet unter Zuschauermangel. Dabei sei noch erwähnt, dass es die meisten Veranstaltungen sowohl kostenfrei wie fußläufig in der Innenstadt gibt. Künstler und Akteure kommen dabei häufig aus Eckernförde selbst oder aus der Region.



Premierengewinner





Der Eckernförder Verein „Dance & Fly“ hatte sich etwas Besonderes ausgedacht und ein eigenes Theaterstück vorgestellt. In der Pestalozzischule konnte sich ein vergnügtes Publikum das Krimi-Stück „Herr Kommissar, ist alles klar?“ zu Gemüte führen. Lachen und Amüsement waren vorprogrammiert: Ein Stück voller Witz, frisch und frech und mit ganz viel Selbstbewusstsein von Laien präsentiert, das kam gut an. Dieser Verein ist für Tanzen, Turnen, Trampolin zuständig, die Theatersparte dort noch ganz neu. So gab „Dance & Fly“ am Sonnabend seinen Einstand und heimste gleich viel Beifall und Zustimmung ein. Tolle Idee, auf einem TV-Schirm ein Interview des NDR mit Herrn Kommissar auszustrahlen. Waren nun die technischen Pannen ein geplanter Gag oder echt? Jedenfalls merkte man schnell, dass der Polizist der Insel Langerum ziemlich dösig ist. Auf der Bühne brauste dann das echte Inselleben mit schnutigen Müllsammlerinnen am Strand, berauschendem Kaffee, einem völlig abgedrehten Kommissar. Man hatte seinen Spaß!



Läster-Lyriker Villon





Im „Nachtcafé“ (am „Gaza-Streifen“, wie die kneipengespickte Gaehtjestraße wegen der turbulenten Atmosphäre in der Szene auch genannt wird) traf man auf François Villon alias Carsten Bülow. Ein wilder Gesell mit einem wilden Leben zwischen Landstreichern, Herzögen und Fürsten, der viel von Frauen, Essen und Trinken hielt, sich so seine Gedanken über Leben und Tod, über Gerechtigkeit, Armut und Reichtum machte. Als unvergessener, weil so eindringlicher Poet des 15. Jahrhunderts, hat er in Carsten Bülow einen vorzüglichen Verbindungs-Mann gefunden, der ihn, seine Art und Dichtkunst auch in heutiger Zeit perfekt vermitteln kann. Groß mit Pferdeschwanz und im zerknitterten weißen Rüschenhemd biss der Eckernförder Villon in die große Knackwurst, leerte sein Glas, orderte Schnäpse, agierte platzgreifend durch den Raum und rezitierte dabei völlig selbstverständlich aus des Dichters Dichtkunst. Seine Balladen erlebte man drastisch und verdorben, unverschämt und ehrlich. Alles passte – und wirkte wie eine Waffe gegen die Gesellschaft und den Zustand der Welt.

Auch diese zweite Kulturnacht kann sich wieder „überraschende Vielfalt“ auf die Fahne schreiben, denn im Stadthallenrestaurant gab es inzwischen eine mitreißende Show. Hier stellte Tanztrainer Martin Schumann mit viel Hintergrundwissen und jahrzehntelanger Erfahrung die bekannten Gesellschaftstänze vor. Begleitet von der exakt passenden Musik tanzten junge, ansehnliche Tänzerpaare Standardtänze wie Foxtrott, Quickstep, Tango und Walzer vor. Die zahlreichen Besucher kamen wohl aus dem Staunen nicht heraus, denn wie viel Körperbeherrschung und Freude gehören dazu, bis man so ungemein gut tanzen kann. Großer Applaus und noch mehr Beifall, als die lateinamerikanischen Tänze folgten. Rumba, Samba, Paso doble, Cha-cha-cha – da konnte man wirklich den Novemberregen vor der Türe vergessen und versetzte sich leicht nach Südamerika. Hier verzauberten spannende Geschichten des Tanztrainers und Moderators Schumann noch besonders.



Umwerfender Gall





Im Künstlerhaus machte derweil Ulrich Gall Theater. Nach seinen Belegen stammt der „Faust“ von Friedrich Schiller. Die Beweisführung mit Briefen, Notizen und Fragmenten war verblüffend, der Textentwurf von Schillers Faust wurde manchmal fast glaubwürdig. Umwerfend bei allem ist aber vor allem der Schauspieler Gall, der mal Schiller, mal Faust, mal Mephisto ist, stets frei in gereimten Versen spricht und auch mal dem Publikum zu Leibe rückte. So sitzt Thomas Ruge plötzlich auf der improvisierten Bühne, soll in einer interessanten Männerzeitschrift blättern, die Hexenjagd kommentieren, in den Mund Geschobenes kauen. Es setzt Zitate ohne Ende. Von Goethe? Von Schiller? Volksgut? Wer weiß. Und wenn sich der gar nicht so schüchterne Faust plötzlich im Publikum Bärbel Hoffmann als Geliebte ausguckt und sie nach allen Regeln der Kunst umgarnt – ist für große Heiterkeit gesorgt.



Casinostyle





Angesagte Location war auch das pickepacke volle „Temptation“. Dort hatten sich der Charmebolzen Lutz Karkowski und Chris Rens im edlen Smoking zur „Late-Nite-Show“ im Casinostyle eingefunden. Die beiden weckten wehmütige Erinnerungen an die unvergessenen großen US-Entertainer von Dean Martin über Sammy Davis jun. bis Frank Sinatra. Große Show mit viel Humor an der Hafenspitze .

Und wieder einmal klang die Kulturnacht im „Luzifer“ aus: Mit Stand-Drums, Kontrabass und Gretsch-Gitarre gab es hier mitreißende Musik im Rockabilly-Style. Full house! Große Begeisterung! The Big B Sonic ließen tanzen, mitsingen, glücklich sein.