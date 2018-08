Wandgemälde Gruß an Eckernförde : Künstlerischer Freundschaftsdienst

Der Eckernförder Künstler Eckhard Kowalke hat das von Maria Reese entworfene Wandgemälde zum 100-jährigen Jubiläum der Firma Behn aufgearbeitet.

von Gernot Kühl

24. August 2018, 10:00 Uhr

Ein kreatives und künstlerisch wertvolles Geschenk hat der Eckernförder Spirituosenhersteller und Getränkegroßhändler Behn allen Bürgern und Besuchern zum 100-jährigen Firmenjubiläum spendiert: ein großes, von der Wittenseer Künstlerin Maria Reese entworfenes Wandgemälde auf der Seitenfassade des Wohnhauses direkt am Bahnübergang Reeperbahn. Das war vor 26 Jahren. Vor 13 Jahren gab’s dann ein erstes „update“. Eigentlich wollte Waldemar Behn das knapp 50 Quadratmeter große Gemälde anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Eckernförder Familienbetriebes sanieren und erneuern lassen – der miese Sommer 2017 und andere unvorhersehbare Dinge machten dem geschäftsführenden Gesellschafter einen Strich durch die Rechnung. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und so setzte er das Projekt zusammen mit dem Eckernförder Künstler Eckhard Kowalke ein Jahr später um – mit sichtbarem Erfolg: Seit wenigen Tagen strahlt das Wandbild wieder in frischen Farben und begrüßt die Besucher der Innenstadt in neuer Pracht.

„Den Bürgern und Gästen der Stadt Eckernförde anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Firma Behn im Jahr 1992“ steht unter dem Großkunstwerk. Das Bild brilliert durch seine intensiven Farben, die Darstellung stadtbildprägender Bauten wie der Holzbrücke, des Rundsilos, der beiden Kirchen Borby und St. Nicolai, des früheren Behnschen Brauereigebäudes in der Rendsburger Straße bis hin zur Altenhofer Steilküste mit einer „Küstennebel“-Flasche aus dem Hause Behn als fiktiver Leuchtturm. Mittendrin im Meeres- und Himmelblau eine Frau mit goldenen Haaren, die aus dem offenen Fenster einen bunten Blumenstrauß über Eckernförde in den Himmel wirft. Bei dieser kreativen Zutat soll der Ehemann Maria Reeses, Carl Lambertz, seine Hand im Spiel gehabt haben, sagt Waldemar Behn. Er selbst hatte die Idee zu diesem Projekt Großgemälde, nachdem ihm ähnliche Großgemälde an Bremer Häuserwänden positiv aufgefallen waren. Das Resultat der zweiwöchigen Sanierungsarbeiten gefällt ihm: „Das sieht einfach nett aus“, sagt Behn und lobt die gute Arbeit des Eckernförder Künstlers Eckhard Kowalke.

„Ein Freundschaftsdienst unter Künstlern“, beschreibt Kowalke seinen ungewohnten Einsatz auf dem Gerüst. Ein Bekannter habe ihm erstklassige Farben eines bekannten Farbenherstellers geliefert, die mit lichtechten Pigmenten versehen und kaum UV-empfindlich sind und entsprechend lange halten. Circa 30 Liter Farbe habe er verarbeitet. Vorher hat er die Wand gereinigt, dann mit einem 12 Millimeter tief ins Mauerwerk eindringenden Tiefengrund versehen, die Farben aufgetragen und das Ganze anschließend fixiert. Ein grundsolider und extrem haltbarer Aufbau, der „mindestens 20 Jahre hält“, wie Eckhard Kowalke schätzt.

Ihm habe die Arbeit am Großgemälde auf dem Gerüst keine Probleme bereitet. Als gelernter Außenwerbungsgestalter sei er derartige Dimensionen gewöhnt und habe bei der Aufarbeitung des Großgemälde niemals die Orientierung verloren, versichert er. Orientiert habe er sich dabei anhand einer Originalvorlage von Maria Reese. Bedingt durch die wesentlich verbesserten Farben seien das gesamte Gemälde sowie bestimmte Einzelheiten wie die roten Blumen noch „ein bisschen intensiver geworden“.