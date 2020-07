Eckernförde : Künstlerhaus feiert 25-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung

In der Corona-Zeit haben sich die Belegungen mit Stipendiaten zum Teil verschoben. Der Vorstand des Förderkreises wurde wiedergewählt.

von Arne Peters

09. Juli 2020, 15:43 Uhr

Eckernförde | Sie bringen internationales Flair nach Eckernförde – und das schon seit vielen Jahren: Alle paar Monate kommen neue Stipendiaten in das Schleswig-Holsteinische Künstlerhaus in der Ottestraße, um sich hier ganz auf ihre Projekte zu konzentrieren. Die Organisation des Künstlerhauses übernimmt der Förderkreis, der jetzt seine Jahreshauptversammlung abhielt.

Auch das Künstlerhaus bleibt nicht von der Corona-Pandemie verschont. Für das Jahr 2020 haben sich die Belegungen zum Teil verschoben und geplante Ausstellungen fielen aus. Die Stipendiaten, die aus der Bundesrepublik stammen, haben nach den Lockerungen die Möglichkeit, ihre jeweiligen Stipendien ohne Einschränkungen wahrzunehmen. Die Stipendiaten aus Spanien bzw. Algerien werden erst im Oktober, November anreisen, voraussichtlich ohne Einreisebeschränkungen.

Das Künstlerhaus ist Mitglied des Netzwerkes der Künstlerhäuser in Norddeutschland, in dem sich derzeit zehn Häuser zusammengeschlossen haben, von Worpswede bis Ahrenshoop und Eckernförde bis Lauenburg. Voraussichtlich im Mai 2021 wird ein gemeinsamer „Tag der Künstlerhäuser“ ausgerichtet, um so auf ihre Bedeutung für die Kunst- und Kulturpolitik aufmerksam zu machen.

Das Schleswig- Holsteinische Künstlerhaus zog 1994-1995 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Klaus Buß und der Kultusministerin Marianne Tiedick von Selk nach Eckernförde. Im Frühjahr 1996 bezogen die ersten Stipendiaten die vier Ateliers. Fast 40 von knapp 100 ehemaligen Stipendiaten, die angeschrieben wurden, haben einen Glückwunsch zum 25-jährigen Bestehen des Künstlerhauses Eckernförde zugesandt. Diese kreativ gestalteten Grüße werden in einer Ausstellung im August gezeigt.