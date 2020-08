Eckernförde : Künstler begehen „Tag des Fisches“ mit Performance-Spaziergang

In Eckernförde gibt es vieles, was an Fische erinnert – mit Liedern, Gedichten und Geschichten haben Künstler das nun gewürdigt.

Avatar_shz von shz.de

23. August 2020, 17:10 Uhr

Eckernförde | An den „Tag des Fisches“, der seit 2007 am 22. August als Aktionstag im Zeichen von bedrohten Fischarten und deren Artenschutz begangen wird, hat am Sonnabend ein buntes Programm mit Liedern, Gedichten und Geschichten erinnert. Die Lese- und Mitmach-Performance durch Eckernförde mit kleiner Bastelaktion (Origami-Fische falten), einem russisch-deutschen „Babelfisch“-Dialog mit Olena Dabrowicz, Lustigem, Nachdenklichem und Wissenswertem schuf Bewusstsein für die Fische.

Es ist ein Datum, das noch nicht tief genug ins Bewusstsein gedrungen ist. Das wollen Christiane und Markus Feuerstack, Olena Dabrowicz, Daria Busack, Jörg Lütjohann, Burghilt von Studnitz und Christian Witt ändern. Sie erinnerten mit einem abwechslungsreichen Mitmach- und Erlebnisprogramm an Fische als Lebewesen, machten mit Humor und tiefgründigen Gedanken aufmerksam auf sie.

Ihnen hat nicht nur Eckernförde viel zu verdanken. An vielen Häusern in Eckernförde sind künstlerisch gestaltete Fischmotive zu sehen. Sie waren Anlaufpunkte eines Kultur- und Erlebnis-Spaziergangs, der am Minigolf-Platz begann und vor der Bonbonkocherei endete. Insgesamt 12 Stationen gibt es. Nicht alle wurden an diesem Nachmittag bespielt.

An jeder Station gab es in Form eines kleinen künstlerischen Beitrags etwas zu erleben: Am Gefionbrunnen im Kurpark wurden Origami-Fische zu Ende gefaltet – nicht ganz einfach. In der Kurmuschel sang Burghilt von Studnitz a cappella zwei Schubert-Lieder. Von den etwa 15 Teilnehmenden gab es langen Beifall für diesen Mut und das Können.

Weiter ging es flotten Schrittes zum Liebesschlösser-Fisch an der Strandpromenade: zwei Lieder aus dem Liebesleben der Fische – mehr Zuhörer, viel Spaß. Auf in die Mühlenstraße Nummer 7: „Das Märchen vom goldenen Fisch, der sprechen konnte.“

Auf verschlungenen Pfaden und Gässchen ging es weiter zum Erinnerungspunkt in die Gudewerdtstraße. Gegenüber den Garagentoren auf Plattdeutsch las Burghilt von Studnitz Teil 1 des Märchens vom „Fischer un sien Fru“: Erinnerung an Probleme des Fischers, der seiner Frau alle Wünsche, auch eigentlich unmögliche, erfüllen wollte. In der Fischerstraße 6 trug Christiane Feuerstack im Hauseingang vor einer Intarsien-Tür mit Fisch-Motiven Nachdenkliches zum Fischlein im verschmutzten Wasser vor.

Krönender und ergreifender Höhepunkt zum Tag des Fisches war Teil 2 mit dem Schluss „vom Fischer un sien Fru“, wieder eindringlich und intensiv von Burghilt von Studnitz vorgetragen. Danach ging es weiter durch den Krayenbergsgang zur Bonbonkocherei. Hier schloss der Tag mit Worten und einer öffentlichen Performance ab. Alle waren aufgefordert, mitzumachen bei der Pantomime zu dem aus nur Längen- und Kürzezeichen bestehenden Gedicht „Fisches Nachtgesang“ von Christian Morgenstern. Nach knapp zwei Stunden wurde sie zum krönenden Abschluss dieser Kunstaktion zur Ehre des Fisches. Ein Lesezeichen-Geschenk für die Teilnehmenden verriet zwar: „Niemand weiß, wie Fische küssen. Über Wasser tun sie’s nicht. Unter Wasser sieht man’s nicht.“ Vieles andere mehr wissen nun jedoch die Mitmacher dieses besonderen Stadtspaziergangs. Wiederholung erwünscht.