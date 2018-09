Kritik am Beirat und Irritationen beim TCE

von Gernot Kühl

18. September 2018, 18:32 Uhr

Jürgen Bauer von der Tandem-Seniorenbegleitung nutzte die Einwohnerfragestunde des Bauausschusses am Montag, um seinen Unmut über die Bewertung des Planungs- und Gestaltungsbeirats zum barrierefreien Ausbau der St.-Nicolai-Straße kund zu tun. Ob denn Hoffnung bestehe, dass der Bauausschuss die „dumm-dreiste Empfehlung“ des Beirats, das dort kein Handlungsbedarf bestehe, ignorieren werde. Das sei „nicht besonders freundlich“, hielt ihm Ausschussvorsitzender Sören Vollert (Grüne) entgegen. Der Gestaltungsbeirat habe nur beratende Funktion in Gestaltungsfragen, „er entscheidet nichts“. Bauer regte ferner an, die Barrierefreiheit auch im Töpfergang, Rektorengang und Pastorengang herzustellen.

Dietmar Block vom Tanzclub Eckernförde wollte wissen, warum die Vereine bei der Nutzungsdiskussion der Willers-Jessen-Schule nicht mit eingebunden worden seien und wie man sicherstellen könne, dass die Vereine nicht die Opfer der Entwicklung werden. Bürgermeister Jörg Sibbel erklärte, dass man zunächst nur eine grundsätzliche Diskussion angestoßen habe, ob die Willers-Jessen-Schule städtisches Eigentum bleibt oder man auch einem Verkauf nähertreten wolle. Bislang sei es nicht erforderlich gewesen, die Vereine einzubinden. Vollert wies darauf hin, dass die Öffentlichkeit im weiteren Verlauf eingebunden werde.