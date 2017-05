Region Pinneberg in Kürze : +++ Kreis Pinneberg sitzt auf 23 Millionen Euro +++ Polizei sucht nach Wedelerin +++ Unfallfahrerin freigesprochen +++

Kreis Pinneberg Zahlreiche Städte und Gemeinden im Kreis Pinneberg gehen finanziell auf dem Zahnfleisch. Nicht zuletzt die Kreisumlage sorgt dafür, dass vielerorts an jeder Ecke gespart werden muss. Dabei sitzt der Kreis auf fast 23 Millionen Euro, die er eigentlich an die Kommunen weiterleiten müsste. Bei den Mitteln handelt es sich um Landes- und Bundeszuschüsse zur Finanzierung des Personals in Kindertagesstätten. Der Kreis bestätigt die ausstehenden Zahlungen, Schuld sei ein Personalengpass in der Verwaltung. 5,8 Millionen für den Betreuungsbereich der Unter-Dreijährigen (U3) und sogar 7,9 Millionen Euro für den Ü3-Bereich. Diese Zahlen nannte Sabine Kählert, Leiterin des Amts für soziale Dienste der Stadt Tornesch. Dabei handelt es sich laut Kählert allerdings lediglich um die Summen für die Jahre 2013 und 2014.

Wedel Mit einem Großaufgebot von 75 Beamten aus Eutin setzte gestern die Polizei die Suche nach Renate Steiniger fort. Sonntag um 20.30 Uhr hatten Angehörige die 83-jährige Wedelerin als vermisst gemeldet. Noch in der Nacht zu Montag hatten Rettungshunde an Bushaltestellen und am Bahnhof angeschlagen. Auswertungen von Videoaufzeichnungen ergaben jedoch keine Hinweise, dass die Senioren in einen Zug gestiegen ist. Montag wurde die Suche per Hubschrauber Richtung Hetlingen, Holm und Hamburg ausgeweitet.

Quickborn Rebecca und Mads Leithner im Glück: Vor knapp vier Wochen wurde ihr erstes Kind geboren. Das Besondere: Fiete war eine Hausgeburt, kam im Wohnzimmer seiner Eltern zur Welt – unter den wachsamen Augen von Hundedame Ida. Mama Rebecca pendelte 14 Stunden lang zwischen Sofa und einem mit warmem Wasser gefüllten, aufblasbaren Pool hin und her, nutzte die ruhigen Minuten zwischen den Wehen, um auch mal ein Nutellabrot zu essen. Tiefenentspannt wie sie ist auch Söhnchen Fiete.

Elmshorn Eine Elmshornerin, die im März 2016 mit ihrem Auto eine 91 Jahre alte Frau überrollt und getötet hatte, ist gestern vor dem Amtsgericht vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Nach Ansicht von Richterin Renate Päschke-Jensen gab es keine Beweise dafür, dass die Angeklagte ihre Sorgfaltspflichten beim Rückwärtsfahren verletzt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung gefordert.

Barmstedt Das erste der drei großen Neubaugebiete im Barmstedter Nordwesten nimmt Gestalt an. Auf der 2,3 Hektar großen, bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche östlich der Düsterlohe, westlich der Norderstraße und nördlich der Großen Gärtnerstraße könnten auf 20 bis 25 Grundstücken Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Im Norden soll das Gebiet über einen Fuß- und Radweg an die Norderstraße angebunden werden. Der Bauausschuss hat die Pläne am Montag mehrheitlich gebilligt. Allerdings gab es zu den ersten Entwürfen des Planungsbüros noch Änderungswünsche. So wünschen sich die Politiker unter anderem Platz für eine neue Kita und mehr öffentliche Stellplätze.

Pinneberg Riesencoup für Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos): Im Februar 2018 eröffnet ein Toom Baumarkt im Pinneberger Rosenfeld. Die Arbeiten auf dem 32900 Quadratmeter haben bereits begonnen. Projektgesellschafter Michael May aus Itzehoe und Steinberg stellten gestern das 13,5 Millionen Euro teure Projekt vor. May stellte klar: Die Westumgehung sei eine wesentliche Voraussetzung für die Entscheidung des Mieters gewesen, dorthin zu ziehen.

Uetersen Er wirkt eher unscheinbar, ist etwa zehn Zentimeter groß aber im Wald aufgrund seines markanten Gesangs unüberhörber: der Waldlaubsänger. Gefährdet und daher auch auf der Roten Liste, wurden vom Nabu sechs Brutpaare in Langes Tannen entdeckt. Der Waldlaubsänger ist ein Bodenbrüter, daher appelliert Roland Dilchert vom Nabu-Ortsverein Elbmarschen an alle Hundebesitzer, ihre Tiere, so wie in Langes Tannen auch vorgeschrieben, an die Leine zu nehmen.

Schenefeld Es geht um die kleinen und großen Dramen im Leben der Schauspieler: Michael Frayns Komödie „Der nackte Wahnsinn“ handelt davon, wie das Ensemble eine Boulevardkomödie auf die Bühne bringt. Doch nach und nach dominiert das Chaos. Die Mitwirkenden sind getrieben von Eifer-, Trunk-, und Geltungssucht. Mit viel Liebe zum Detail und schauspielerischem Können hat das Theater Schenefeld – unter der Regie von Jürgen Heller – Frayns Stück auf die Bühne gebracht.

Hamburg Es ist das St.-Pauli- Märchen schlechthin: „Große Freiheit Nr. 7“ – der Film von 1944, in dem Hans Albers den Ex-Matrosen Hannes Kröger spielt, der für ein Mädchen sein halbseidenes Leben als Stimmungssänger auf dem Kiez aufgeben will. Ende Mai feiert das urhamburgische Stück Premiere auf der Bühne des St.-Pauli-Theater. Der 72-jährige Volker Lechtenbrink spielt und singt den Hannes Kröger.

Schleswig-Holstein Der Höhenflug des Schleswig-Holstein-Tourismus’ geht mit Beginn des ersten sommerlichen Langzeit-Wochenendes unvermindert weiter: Für die Himmelfahrtstage steht nicht nur das Barometer auf Sonne. Die Urlaubsanbieter strahlen ebenso. Die Ferienhochburgen an Nord- und Ostsee richten sich auf einen Gästeansturm mindestens auf dem glänzenden Niveau des Vorjahres ein. Für Timmendorfer Strand vermeldet Tourismusdirektor Joachim Nitz bei den Buchungen zu Himmelfahrt und Pfingsten sogar noch Zuwächse im Vergleich zu 2016. Das gelte für Hotels noch stärker als für Ferienwohnungen.