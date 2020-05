Corona-Krise in Altenholz : Kreis lobt das Hygienekonzept im Altenheim – Corona-Infizierter erfolgreich isoliert

Nachdem am 17. April ein Bewohner des Alten- und Pflegeheims „DoreaFamilie“ posotov getestet wurde, griffen die Notfallmaßnahmen.

06. Mai 2020, 14:39 Uhr

Das gute Hygienekonzept des Betreibers hat die Ausbreitung von Corona im Altenholzer Pflegeheim verhindert, heißt es in der aktuellen Mitteilung des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Am 17. April wurde ein Bewohner des Alten- und Pflegeheims „DoreaFamilie“ positiv auf das Coronavirus getestet. Der Bewohner wurde vorerst isoliert und war auch zeitweilig im Zweibettzimmer untergebracht. Als erste Symptome auftraten, wurde er in ein Einzelzimmer verlegt. Einen Tag später verstarb der Mann (wir berichteten).

Aufgrund des positiven Testergebnisses wurden noch am selben Tag alle weiteren Bewohner sowie die Mitarbeiter der Altenholzer Pflegeeinrichtung vorsorglich getestet und Quarantänemaßnahmen vollzogen – soweit erforderlich. Zudem wurden räumliche Maßnahmen zur Kontaktminimierung und zusätzliche Hygienestandards umgesetzt.

Die Tests auf das Coronavirus wurden noch mehrmals wiederholt, letztmalig am 2. Mai. Bis auf eine Mitarbeiterin, die sich in dem ansteckungsrelevanten Zeitraum nicht in der Einrichtung aufgehalten hatte, wurden keine weiteren Infektionen festgestellt. Am 3. Mai wurden die Quarantänemaßnahmen in der Einrichtung wieder aufgehoben.

Insgesamt sei festzuhalten, dass die Einrichtung die in ihrem Pandemieplan festgelegten Maßnahmen sowie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) konsequent umgesetzt und durch interne Hygieneschulungen gefestigt habe. Landrat Rolf-Oliver Schwemer sagte: „So schmerzlich das Versterben des Bewohners auch ist, so beruhigend ist es doch zu sehen, dass es bei konsequenter Umsetzung von Schutzmaßnahmen gelingen kann, ein Ausbruchsgeschehen in einer Alten- und Pflegeeinrichtung unter Kontrolle zu halten. Für das konsequente Handeln bin ich der Einrichtungsleitung sehr dankbar.“

Sehr hilfreich sei auch gewesen, dass es eine konsequente Testung aller Bewohner sowie der Mitarbeiter gab. „Insofern danke ich der Kassenärztlichen Vereinigung sehr dafür, dass der Corona-Bus im Rahmen des Ausbruchsmanagements mehrmals vor Ort war und die Corona-Tests durchgeführt hat“, betonte Schwemer abschließend.