Imland-Klinik Eckernförde : Kreis-CDU erwartet Gespräche zwischen Regierung und Imland-Klinik

Lösungen müssen her, um die Finanzierungslücke zu schließen.

von Arne Peters

03. Juni 2020, 17:02 Uhr

Eckernförde | Der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Tim Albrecht, begrüßt in einer Pressemitteilung, dass die Landesregierung die Imland-Klinik am Standort Eckernförde mit einem zweistelligen Millionenbetrag unterstützt. Es sei für die CDU-Kreistagsfraktion das Zeichen, dass das Standortkonzept „imland23“ nicht nur am Standort in Rendsburg, sondern eben auch in Eckernförde bei der Landesregierung Unterstützung findet, „obwohl die Krankenkassen diese verweigern wollten“. Albrecht: „Damit erhält die Imland-Klinik überhaupt das erste Mal seit mindestens 2011 wieder Geld vom Land für Investitionen in diesen Standort.“

Die CDU-Kreistagsfraktion stellt aber auch klar, dass die 10 Millionen Euro am Ende nicht ausreichen werden, um das Standortkonzept eins zu eins umzusetzen. „Dafür sind nach derzeitigem Stand mindestens 15,8 Millionen Euro notwendig.“ Die CDU-Kreistagsfraktion erwarte, dass die Landesregierung jetzt das Gespräch mit der Imland-Klinik aufnimmt, wie die Finanzierungslücke geschlossen werden könne. „Dieses ist mir aus der Landesregierung zugesichert worden. Daher bin ich mir sicher, dass wir auch diese Kuh vom Eis bekommen werden“, so Albrecht.