Stadtwerke Eckernförde : Kooperation mit Schleswig und Rendsburg soll die Zukunft sichern

Mitte November entscheiden die Ratsversammlungen in Schleswig, Rendsburg und Eckernförde über die Stadtwerke-Kooperation

von Gernot Kühl

25. Oktober 2019, 19:14 Uhr

In Eckernförde, Rendsburg und Schleswig bahnen sich wichtige energiepolitische Entscheidungen an. Noch in diesem Jahr wollen die Ratsversammlungen der drei Nachbarstädte den Weg für eine Stadtwerke-Kooperation freimachen: Schleswig am 11. November, Rendsburg und Eckernförde am 14. November. Dann soll die Betriebsführung aller drei Stadtwerke ab dem 1. Januar 2020 in dem gemeinsamen Tochterunternehmen „Allianz GmbH und Co. KG“ mit 476 Mitarbeitern zusammengeführt werden. Dort werden die operativen Entscheidungen getroffen und Aufträge abgearbeitet. Als gleichberechtigte Geschäftsführer fungieren Helge Spehr (Stadtwerke Rendsburg), Wolfgang Schoofs (Stadtwerke Schleswig) und Dietmar Steffens (Stadtwerke Eckernförde).

Finale Entscheidungen Mitte November

Die drei Stadtwerke bleiben eigenständig, die bestehenden Netze, Kundenverträge und Anlagen verbleiben bei den jeweiligen Häusern vor Ort, wo auch über die Preisgestaltung und Gewinnverwendung entschieden wird. Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel und der Geschäftsführer der den Kooperationsprozess begleitenden Kölner Beratungsfirma Stellwerk Consulting, Jürgen Hannemann, umrissen am Donnerstagabend im Hauptausschuss den Stand der Verhandlungen unmittelbar vor den finalen Entscheidungen.

Steigerung der Ertragskraft und Zukunftssicherung

Ziel der Kooperation, in die Eckernförde erst nachträglich eingestiegen ist, ist die Bündelung der Kräfte und Stärken jedes einzelnen Stadtwerks zugunsten der Kooperationspartner, die Hebung von Synergieeffekten, die Steigerung der Ertragskraft beispielsweise durch den günstigeren Einkauf von Strom und Gas, Sicherung der Arbeitsplätze , Gewinnung der benötigten Fachkräfte und Stärkung der Zukunftsfähigkeit. Eckernförde ist als Partner mit der geringsten Betriebsleistung (23 Prozent) gleichberechtigter Partner „auf Augenhöhe“, wie Bürgermeister Jörg Sibbel hervorhob.

Die Belegschaft muss die Kooperation auch wollen. Dem ist so. Jörg Sibbel, Bürgermeister

Lob kam auch vom Kooperationsberater Claus Möller, dem früheren Finanzminister, der Eckernförde ein durchaus selbstbewusstes Auftreten in den Verhandlungen bescheinigte. Grundvoraussetzung für den Einstieg in die Kooperation sei die Zustimmung der Beschäftigten und Betriebsräte gewesen, erklärte Sibbel. „Die Belegschaft muss die Kooperation auch wollen. Dem ist so.“ Die Kooperation ist auch eine Reaktion auf den Fachkräftemangel, der allen Häusern droht. In Eckernförde scheiden beispielsweise bis 2030 38 Prozent aller Mitarbeiter aus Altersgründen aus.

Eine Million Euro von jedem Stadtwerk als Gründungskapital

Eine Million Euro bringt jedes Stadtwerk als Gründungskapital in die Kooperation ein. Berater Jürgen Hannemann rechnet frühestens nach fünf Jahren, aber spätestens nach acht Jahren, mit einer Refinanzierung der Investitionen. Mittel- bis langfristig gehe kein Weg an der Kooperation vorbei, da die energiepolitischen und regulatorischen Herausforderungen für die Stadtwerke immer größer würden.

Und das Tafelsilber bleibt erhalten Jürgen Hannemann, Berater

Hannemann nannte einige „Megatrends in der Energiewirtschaft“, angesichts derer kleinere Stadtwerke nicht mehr Schritt halten könnten. Verändertes Kundenverhalten, hohe Erzeugungskosten und feste Preisobergrenzen schmälerten bei künftig „massiv zurückgehenden Energielieferungen“ die Jahresergebnisse. „Wir brauchen die Kooperation.“ Den beteiligten Stadtwerken sagt er eine 40- bis 70-prozentige Verbesserung der Ergebnisse sowie weitere Vorteile voraus. „Und das Tafelsilber bleibt erhalten.“ Mit umfassenden Vertragswerken werde die Kooperation nun geregelt. Den Mitarbeitern wird eine Besitzstandswahrung garantiert.