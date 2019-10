Eckernförde : Konzertreihe präsentiert die Deutschen Bläsersolisten

Am 14. Oktober geben die Deutschen Bläsersolisten ein Konzert in der Stadthalle.

von Arne Peters

04. Oktober 2019, 17:35 Uhr

Eckernförde | Auf Einladung der Konzertreihe Eckernförde werden am Montag, 14. Oktober, um 20 Uhr die Deutschen Bläsersolisten in der Eckernförder Stadthalle auftreten. Das Ensemble besteht aus vier erstklassigen Solobläsern, die alle bereits eine Professur im jeweiligen Instrumentenfach haben, die mit den besten ihrer Schüler als zweite Stimme musizieren und auf diese Weise in diesem Konzert klassische Bläserwerke vom Feinsten auf die Bühne bringen.

Nick Deutsch ist Solo-Oboist am Frankfurter Museumsorchester und Professor an der Leipziger Hochschule für Musik. Als Solist begleitete er namhafte Orchester und ist Gründungsmitglied des Hindemith-Quartetts.

Thorsten Johanns ist Solo-Klarinettist des WDR-Sinfonieorchesters und erhielt zum Wintersemester 2014/15 den Ruf an die Musikhochschule in Weimar. Er ist gern gesehener Gast bei renommierten Orchestern wie den Berliner und den New Yorker Philharmonikern oder auch dem NDR Sinfonieorchester. Als gefragter Kammermusiker tritt er in mehreren festen Ensembles in Erscheinung.

Der ungarische Hornist Szabolcs Zempléni gewann 2005 den ersten Preis im internationalen Musikwettbewerb der ARD und ist seitdem ein gefragter Solist und Kammermusikpartner bei renommierten Orchestern. Zempléni ist Solohornist der Bamberger Symphoniker. Nach einer Professur für Horn an der Hochschule für Musik in Trossingen unterrichtet er seit September 2019 an der Musikhochschule in Hamburg.

Guilhaume Santana ist Solofagottist der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Santana erhielt 2005 den „Felix-Mendelssohn-Bartholdy Preis“ der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin, ist 1. Preisträger des 7. Musik-Wettbewerbs der Jungen Interpreten in Wattrelos (Frankreich) und ein international gefragter und geschätzter Fagottist. 2011 wurde er zum Professor für Fagott an der Hochschule Saar berufen, zusätzlich gibt er weltweit Meisterkurse.

Beim Konzert am 14. Oktober um 20 Uhr in der Stadthalle stehen Werke von Beethoven, Smetana und Mozart auf dem Programm. Karten für das Konzert sind in der Buchhandlung Liesegang, Kieler Str. 19, Telefon 04351/8985280 und am Konzertabend ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.