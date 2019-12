Konzerte von Collegium musicum und Studentenkantorei

von Torsten Peters

Kiel | Unter der Leitung von UMD Bernhard Emmer bringen Collegium musicum und die Studentenkantorei der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am 25., 27. und 28. Januar 2020, jeweils um 20 Uhr im Kieler Schloss das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zur Aufführung. Solisten sind Mechthild Bach (Sopran), Anne-Beke Sontag (Alt), Daniel Sans (Tenor) und Thomas Peter (Bariton). Der Eintritt ist frei. Karten sind ab Dienstag, 7. Januar, an den gängigen Vorverkaufsstellen in Kiel erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.