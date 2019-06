Eckernförder zeitung : Kochduell bringt 1421 Euro ein

Die zehn Hobbyköche der Kochduell-Reihe 2019 überreichen ihre Spenden an die Empfänger.

von Achim Messerschmidt

07. Juni 2019, 18:51 Uhr

Eckernförde | Kein bisschen fad ist das Kochduell, das Eckernförder Zeitung und Küchenmeister Michael Stöcken in diesem Jahr wieder ausrichteten. Auch bei der zehnten Auflage des Wettbewerbs gelangen den Teams leckere und fantasievolle Gerichte, mal süß, mal herzhaft, mit Fleisch und auch vegan. Jedes Jahr fallen den Köchen neue Gerichte ein – von Einheitsküche keine Spur. Die Kochduellteilnehmer hofften nicht nur auf viele Punkte von den Gästen, sondern auch auf eine großzügige Spende für eine Organisation oder ein Projekt. Insgesamt kamen 1421 Euro zusammen, die jetzt in der Redaktion übergeben wurden.

Außerdem wurde der Siegerpokal überreicht, den sich in diesem Jahr zwei Köchinnen teilen dürfen. Frauke Kann und Marlies Thoms-Pfeffer waren im Finale in der „Siegfried Werft“ punktgleich. „Wir haben uns abgesprochen, dass ich den Pokal bis Oktober behalte und dann Marlies weitergebe“, sagte Frauke Kann.

Im „La Piazza“ in Gettorf kochten zum Auftakt der Reihe das Urgestein des Kieler Kulturlebens, Holger „Holgi“ Henze und Rötger Feldmann, besser bekannt als Brösel, gegeneinander. Beide spendeten den Erlös an den Mukoviszidose-Verein. Petty Dücker von der Regionalgruppe Kiel dankte für das Engagement.

Das zweite Kochduell fand in der „Alten Fischereischule“ in Eckernförde statt. Oliver Folge, Vorsitzender des Motorradclubs Atrox hatte sich mit Matthias Huber einen Beikoch geholt und trat gegen Wolfgang Kromat vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub an. Folge und Huber bedachten mit ihrer Spende die Lebenshilfe. „Ein Verein, der kurz vor dem Aus stand, aber enorm wichtig für die Menschen mit Behinderung ist“, betonte der ehemalige Utgard-Wirt Matthias Huber. Das weiß auch Nane Jess, die die Freizeitangebote des Vereins gerne annimmt und die Lebenshilfe bei der Spendenübergabe gemeinsam mit ihrem Vater Hauke vertrat.

Im „Casa Nostra“ in Fleckeby waren es Jörg Meyer, Präsident des Eckernförder SV, und Christian Schössler, Trainer des Gettorfer SC, die um den Sieg kochten. „Fair ging es dabei zu“, betonten beide. Meyer überreichte seine Spende an ESV-Jugendwart Meik Lewin. Mit dem Geld sollen die kleinsten Kicker, die Vier- bis Fünfjährigen, unterstützt werden. Für den Boxclub 78 sammelt Schössler die Spende. „Wir leisten wichtige Integrationsarbeit“, sagte der Vorsitzende Hartmut Jessen und lud jeden ein, beim Boxtraining mal vorbeizuschauen.

Im Koseler Hof kochten zwei Gemeindechefs – Arno Henkel aus Karby und Marlies Thoms-Pfeffer aus Gammelby. Die Spende, die Henkel einwarb, bleibt in seiner Gemeinde. Damit soll das Sommerferienprojekt für Kinder unterstützt werden. Marlies Thoms-Pfeffer bedachte die Kinderaugenkrebsstiftung. Dietmar Ruhfus, der seit Jahren auf die schwere Krankheit aufmerksam macht, hatte Maskotten Elli, einen Plüsch-Elefanten, mitgebracht. Ruhfus würdigte auch die anderen Projekte: „Alle haben die Unterstützung verdient, toll, was für eine Vielfalt es gibt.“

In der Brekendorfer „Waldhütte“ zauberten Frauke Kann, Vorsitzende des SV Fleckeby und Bibeth von Lüttichau, Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Hüttener Berge, leckere Gerichte. Kann hatte sich für das Projekt „Sailing Kids“ von Rotarct entschieden. Kinder, denen sonst kein Urlaub ermöglicht werden kann, verbringen unvergessliche Tage auf einem Traditionssegler. Um Hilfe und Beratung von Frauen geht es !Via. Sie erhalten die Spende, die Bibeth von Lüttichau bei den Gästen sammelte.