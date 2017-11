Baumaßnahme für 2020 : Klinker statt Naturstein: Stadt macht ihre Einkaufsstraßen glatt

vergrößern 1 von 3 Foto: Kühl 1 von 3

von Gernot Kühl

erstellt am 08.Nov.2017 | 06:36 Uhr

Eckernförde | In der Innenstadt zeichnen sich Erleichterungen für gehbehinderte Passanten ab. 2020 soll das optisch ansprechende Natursteinpflaster in der Kieler Straße und Nicolai-Straße gegen roten Straßenklinker ausgetauscht werden. Das bekräftigte Bürgermeister Jörg Sibbel.

Der Austausch des unebenen Kopfsteinpflasters gegen eine glatte Klinkerpflasterung soll die Begehbarkeit der beiden Fußgängerzonen für Rollstuhl- oder Rollatorfahrer spürbar verbessern. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik am „Ruckelpflaster“ in der Innenstadt gegeben.

Im Bauausschuss hat man sich über drei Ausbauvarianten unterhalten und sich mit dem Austausch der zwar schönen, aber holprigen Natursteine auf einen Kompromiss verständigt. Der Austausch des Pflasters ist für das Jahr 2020 vorgesehen, sagte der Bürgermeister. Zugleich sollen in der Kieler Straße vier weitere Spielstationen aufgestellt werden. Die Kosten werden (Stand 2014) auf 179.000 Euro für die Kieler Straße und 17.000 Euro für die St.-Nicolai-Straße kalkuliert, die vier Spielpunkte sollen insgesamt 60.000 Euro kosten. Da es sich nicht um einen Vollausbau handelt, werden auch keine Straßenausbaubeitragskosten von den Anliegern erhoben.

Zwei auf Gehhilfen angewiesene Passanten in der Kieler Straße haben die vorgesehene Neupflasterung gestern spontan begrüßt und hätten die Maßnahme gerne noch früher umgesetzt gesehen. „Überfällig“, kommentierte der auf den Rollator angewiesene Horst Zastrow aus dem Jungfernstieg den Umbau. Auch Ursula Felix, die mehrmals die Woche aus Kiel mit dem Zug nach Eckernförde kommt, weil es im Ostseebad so idyllisch und die Ostsee so nah ist und man hier so gut einkaufen kann. „Die Hölle“, kommentiert die Kielerin die Fahrt im Rollstuhl über das unregelmäßige Kopfsteinpflaster in den Fußgängerzonen. Beim Durchfahren werde sie durchgeschüttelt. Viel bequemer sei die Benutzung der Strandpromenade, auch die rollstuhlgerechte Zufahrt zum Strand und die speziellen Strandkörbe für behinderte Menschen nutzt die Kielerin gern.