Klimaschutz und Stadtentwicklung

Bürgervorsteherin Karin Himstedt und Bürgermeister Jörg Sibbel skizzieren in ihrem Neujahrsgruß einschneidende Entwicklungen in Eckernförde

von Gernot Kühl

30. Dezember 2019, 16:21 Uhr

Eckernförde | Welche Ereignisse haben die Menschen in der Stadt besonders bewegt, was wird das neue Jahr bringen? Ein Auszug aus dem Neujahrsgruß der Stadt Eckernförde.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das weltweit zentrale Thema war und ist der Klimawandel, der uns in allen Lebensbereichen über kurz oder lang erreichen wird. „Fridays for future“ – auch bei uns haben sich viele Kinder und Jugendliche in diesem Jahr an Demonstrationen beteiligt. Wir sind stolz darauf, dass auch in Eckernförde die junge Generation ihre Zukunft in die Hand nimmt. Dieser Beteiligungsprozess trägt nachhaltig dazu bei, das Klimabewusstsein in unserer Stadt zu steigern. Erste Maßnahmen sind bereits aus dem Klimaschutzkonzept umgesetzt, weitere Projekte wie die Einführung eines Pfandbechersystem für die Coffee-to-go-Anbieter angestoßen.

Eine energiegeladene Aufbruchsstimmung verspüren wir ebenfalls, da es uns in diesem Jahr gelungen ist, den Weg für eine Stadtwerke-Kooperation mit Rendsburg und Schleswig auf den Weg zu bringen. Der sich rasant verändernde Energiemarkt, die Digitalisierung, der Fachkräftemangel und die Bündelung von unterschiedlichen Marktstärken der einzelnen Stadtwerke sind die vorrangigen Hintergründe für diesen Zusammenschluss. Es entsteht damit ein großer kommunaler Energieversorger in Schleswig-Holstein mit 500 Beschäftigten und 75.000 Kunden, der nicht nur in Eckernförde den Unternehmensstandort und langfristig Arbeitsplätze sichert.



Bürgerbeteiligung





Daneben gab es Fortschritte in der Entwicklung einer Beteiligungskultur für die Stadt Eckernförde: Als erstes Etappenziel ist dabei das verabschiedete Tourismuskonzept 2030 zu nennen, das die künftige touristische Entwicklungsrichtung unserer Stadt formuliert. Dieser Entwicklungsprozess hat sich von Beginn an durch eine umfassende Bürgerbeteiligung mit Workshops und Informationsveranstaltungen ausgezeichnet. Diesen guten Weg möchten wir mit Ihnen auch weiterhin gemeinsam beschreiten.

Neben dieser erfolgreichen Entwicklung schreitet auch das Projekt „Binnenhafen/Nooröffnung“ voran. Die Ratsversammlung hat kürzlich einstimmig den Startschuss für die Herrichtung der Wasserfläche und das zweistufige Vermarktungsverfahren mit Gestaltungswettbewerb und Nutzungskonzept, die Bewertungsmatrix sowie die Besetzung der Jury im nächsten Jahr gegeben. Ein Schwerpunkt ist dabei der sozial geförderte Wohnungsanteil im 1. und 2. Förderweg für die dort ausschließlich entstehenden Mietwohnungen.

Kulturell hat Eckernförde seinen guten Ruf über die Stadtgrenze hinaus durch ein vielfältiges Angebot weiter ausgebaut. Die LesArt-Reihe, die TanzZeit oder die „Langen Nächte“ sind neben anderen Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Eine weitere Erfolgsgeschichte schreibt das 13. Green Screen Festival, das mehr als 22.000 Besucher fasziniert und sich als internationales Forum der Naturfilmemacher etabliert hat.



Ehrenamtlicher Einsatz





Eines lässt sich jedoch nicht in Zahlen fassen: das große ehrenamtliche Engagement in unser Stadt. Ebenso vielfältig wie die Formen der freiwilligen und uneigennützigen Tätigkeit sind die Felder, auf die sich dieses Engagement erstreckt. Dabei stehen Gesundheit und Soziales sowie Sport und Freizeit an der Spitze. Im Namen der Stadt Eckernförde wie auch persönlich danken wir allen, die sich uneigennützig und mit Idealismus für die Allgemeinheit eingesetzt haben.

Vor uns liegt ein weiteres Jahr mit vielen Hoffnungen, Wünschen und guten Vorsätzen. Neben der weiteren Verbesserung der kommunalen Finanzen gilt es, das Wohnraumversorgungs- sowie das Parkraumkonzept fortzuschreiben und die Weiterentwicklung der Stadtumbauprojekte „Binnenhafen/Nooröffnung“ und „Kino/Skaterpark“ voranzutreiben. Auch die Umsetzung des barrierefreien Umbaus der St.-Nicolai-Straße sowie die Sanierung der Stadthalle stehen auf der Agenda für 2020.

Die Zukunft unserer Stadt weiter zu gestalten, die Lebensqualität zu sichern und noch zu verbessern, darauf waren und sind die Anstrengungen von uns allen gerichtet. Es ist und bleibt unser Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern ein Umfeld zu bieten, in dem sie Arbeitsmöglichkeiten und attraktiven Wohnraum finden, Beruf und Familie gut vereinbaren sowie vielfältigen Interessen nachgehen können.