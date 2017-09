Erforderliche Gespräche mit Nachbargemeinden : Klimaschutz durch Wiedervernässung

vergrößern 1 von 2 Foto: michael packschies 1 von 2

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 28.Sep.2017 | 05:17 Uhr

Eckernförde | Noch vor 130 Jahren war der Goossee mit 50 Hektar fast sechs Mal so groß wie der heutige See (8,5 Hektar), der nur der Rest der ehemaligen Gletscherzunge ist. „Eigentlich war der Goossee früher so groß wie der Wittensee“, machte Michael Packschies deutlich. Der Leiter der Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung warb am Dienstag auf der Sitzung des Umweltausschusses für eine Wiedervernässung der Uferflächen, auf denen sich jetzt bis in die drainierte Seeniederung Ackerflächen befinden. Würde eine Wiedervernässung erfolgen, könnte die Stadt Eckernförde ohne großen technischen Aufwand einen großen Schritt in Richtung Klimaschutz gehen. Das Konzept der Stadt sieht vor, bis 2030 eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes von 33 Prozent zu erreichen. „Mit dem Vorhaben könnte auf einen Schlag ein Viertel bis ein Drittel weniger CO2-Ausstoß erreicht werden“, sagte Packschies. Zurzeit werde auf der Goosseeniederung eine Riesemenge Kohlenstoffdioxid freigesetzt, so der Experte. Denn die Niederung liegt auf einem großen Torfmoor, das sich in der Luft zersetzt und dadurch CO2 produziert. „Wird der Torf überflutet, passiert das nicht mehr.“ Das Projekt klingt einfach, hat aber einen Haken: Teile der Niederung liegen auf den Gebieten der Nachbargemeinden Altenhof (östlicher Teil) und Goosefeld (südwestlicher Teil). „Hier kann Eckernförde nicht einfach bestimmen. Heute geht es nur um die Vorstellung der grundlegenden Problematik“, stellte der oberste Naturschützer klar. Der Wasserspiegel liegt 70 Zentimeter unter dem Meeresspiegel. „Der Goossee ist heute eine hauchdünne Pfütze über dem Torfmoor.“ Der Plan: die Abschaltung des Pumpwerks bei Beibehaltung der Stauklappe am Auslauf zur Ostsee, um einen Wasserspiegel von Normal Null zu erreichen. Drei Problembereiche gibt es zu beachten: Beim Wohnpark Sandkrug müsste die Oberflächenentwässerung an die Straßenentwässerung der B 76 angeschlossen werden, um ein Überfluten der Tiefgarage zu verhindern. Kleine Deiche und zwei Unterschöpfwerke sollen die Häuser hinter dem Bahnhof Altenhof und das Gut selbst schützen. Wird der Deich in Richtung Westen verlängert, schützt er auch den Golfplatz. „Aber heute geht es nur um die Darstellung der Problematik. Sollte die Stadt es wollen, müsste sie das Gespräch mit den Landeigentümern suchen“, machte Packschies klar.