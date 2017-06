Kreutfahrt : Klimaschutz contra Kreuzfahrtschiffe

vergrößern 1 von 2 Foto: phoenix 1 von 2

Eckernförde | Steht der Besuch von Kreuzfahrtschiffen im Widerspruch zum Klimaschutzkonzept der Stadt? Ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und die Linke auf Prüfung etwaiger wirtschaftlicher, finanzieller und ökologischer Auswirkungen von Kreuzfahrtschiffen in der Eckernförder Bucht sorgte in der Sitzung des Umweltausschusses am Montag für Wirbel.

Die Fraktionen möchten wissen, welche Kosten für den städtischen Haushalt durch den Besuch der Kreuzfahrer entstehen und ob auch Einnahmen erzielt werden. Mit Bezug auf das Klimaschutzkonzept der Stadt stehen auch die Fragen im Raum: Wie hoch ist die Belastung durch Feinstaub, beziehungsweise Abgase pro Schiff? Welche Auswirkungen stehen im Widerspruch zum Klimaschutzkonzept?

CDU-Ratsherr Rainer Bruns erinnerte an die Anfänge der Kreuzfahrer in der Eckernförder Bucht. „Vor vier Jahren haben wir uns alle darauf festgelegt, wir wollen es versuchen.“ Man habe für die Geschäftswelt neue Einnahmen generieren wollen. „Dieses alles wird durch diesen Antrag infrage gestellt.“ Unterstützung erhielt er von Fraktionskollegin Perdita Schaarschmidt: „Was wollen wir mit diesem Antrag bezwecken? Frei nach dem Motto Ätsch- Bätsch, das wollen wir jetzt alle nicht mehr? Dass es Emissionen gibt, war uns doch vorher allen klar.“

Thorsten Peuster (SSW) bezweifelte ebenfalls den Sinn des Antrages. „Ich verstehe den Antrag nicht. Entweder wir sind für Kreuzfahrtschiffe oder nicht.“ Monetäre Vorteile gegen Feinstaub aufzurechnen sei merkwürdig.

Laut Auskunft von Dr. Volker Matthias vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung, beträgt der Ausstoß eines Kreuzfahrtschiffes einer Größe wie die der MS Albatros, die Eckernförde schon besucht hat, bei einer zwölfstündigen Liegezeit etwa so viel Ausstoß wie von von 1000 Autos, von denen jedes 700 Kilometer gefahren ist. „Es ist natürlich eine Schätzung“, betonte Dr. Matthias auf Nachfrage unserer Zeitung.

Mit dem Hinweis auf die Tatsache, dass es vor vier Jahren noch kein Klimaschutzkonzept gab, sagte Ratsherr Martin Klimach-Dreger: „Wie kommen wir jetzt mit Klimaschutzkonzept versus Kreuzfahrtschiffen überein?“

CDU-Chefin Katharina Heldt bezweifelte den Sinn des Antrages: „Es wird so getan, als ob wir venezianische Verhältnisse hätten“, dabei gehe es um fünf Kreuzfahrerbesuche im Jahr. Selbstverständlich stellten die Stadtwerke als Hafenbetreiberin den Reedereien eine Rechnung, sagte Heldt im Hinblick auf etwaige Kosten. Mit einem deutlichen Fingerzeig auf die CDU-Fraktion machte Ausschussvorsitzender Edgar Meyn (Bündnis 90/Die Grünen) deutlich: „Es ist kein Antrag, um die Kreuzfahrtschiffe aus dem Hafen zu treiben. Wir müssen uns diesen Fragen kritisch stellen.“ Es müsse eine Güterabwägung stattfinden. „Wir brauchen hier einen politische Diskussionskultur und dafür brauchen wir Daten und nicht Gefühle“, stellte Meyn klar.

Mit den Stimmen von SPD, Die Linke und den Grünen wurde der Prüfauftrag für die Verwaltung angenommen.







von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 28.Jun.2017 | 06:13 Uhr