Richard-Vosgerau-Schule Eckernförde : Klimafrühstück: Schüler lernen, wie das eigene Verhalten das Klima schützt

Das „Bündnis Eine Welt“ zu Besuch an der Richard-Vosgerau-Schule.

von Arne Peters

27. Februar 2020, 19:16 Uhr

Eckernförde | Klimaschutz ist in aller Munde und an der Richard-Vosgerau-Schule auch in den Köpfen. Gestern und heute ist Ivan Murillo vom „Bündnis Eine Welt“ an der Schule zu Gast und erklärt den Schülern der Klassen 4a und b im Rahmen eines „Klimafrühstücks“ den Zusammenhang von natürlichen Vorgängen, dem Verhalten der Menschen und der Erderwärmung.

Dazu gehört natürlich die Theorie: Eiszeiten und Warmzeiten hat es schon immer gegeben, doch die Industrialisierung, Massentierhaltung und der Verzehr von Lebensmitteln mit einem langen Transportweg hinterlassen ihre Spuren. Welche Rolle Treibhausgase spielen, wird anhand eines Spiels auf dem Schulhof greifbar verdeutlicht, schließlich gibt es Handlungsalternativen: weniger Fleisch essen, lokale Produkte bevorzugen, reparieren statt neu kaufen.

Und am Ende dann ein „Klimafrühstück“: Brot mit Obst und Gemüse aus der Region, vegetarisch und bio.

Das passt gut in den Unterricht, wo die Schule doch zurzeit ohnehin ein Projekt laufen hat, bei dem die Schüler täglich zählen, wie viele Plastikverpackungen sie verbrauchen. „Das führt einem den Verbrauch deutlich vor Augen“, sagt Lehrerin Hildegard Schenck. „Über die Gespräche mit ihren Kindern werden so auch die Eltern sensibilisiert.“

Von Ivan Murillo gab es viel Lob für die Schüler. „Sie sind sehr gut informiert. Besser als so manche Berufsschulklasse.“