Konzert : Klezmer und jüdischer Humor in der Laurentius-Kirche

Konzertabend mit dem Duo Zhok und Gastmusiker Daniel Weiss aus Israel in der St.-Laurentius-Kirche in Kosel.

von Dirk Steinmetz

18. September 2018, 16:57 Uhr

Kosel | Jüdischer Humor, Klezmer und jiddische Lieder mit dem Duo Zhok und Gastmusiker Daniel Weiss aus Israel erwarten Besucher am Sonntag, 23. September, ab 17 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Kosel. Sabine Lempelius (Violine, Gesang, Akkordeon, Viola) und Gerhard Breier (Klarinette, Kontrabass, Gitarre, Gesang) nähern sich in ihrem aktuellen Programm der jüdischen Seele nicht nur musikalisch, sondern auch mit „typisch jüdischem“ Humor. Die Besetzung bietet größtmögliche musikalische Vielfalt und Freiheit: Mal führt die Geige, mal die Klarinette, das Akkordeon bringt harmonische Weite ins Spiel, Gitarre und Bass markieren abwechslungsreiche Rhythmen, dazu gesellt sich zweistimmiger Gesang. Zusätzliche Abwechslung ins Spiel bringt Daniel Weiss, der seit 15 Jahren in Israel lebt und in Kosel mit seiner Querflöte einige Stücke musikalisch bereichern wird. Aufgewachsen in New York, kam Weiss in den 1980er-Jahren nach Deutschland, um in mehreren Bands mitzuwirken. Karten zum Preis von 12 Euro an der Abendkasse.